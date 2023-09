গুরুতর অভিযোগ

September 20, 2023 11:57 am | Updated 11:57 am IST

গত জুন মাসে হরদীপ সিং নিজ্জার নামে এক কানাডিয়ান খালিস্তানি নেতাকে খুন করা হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তার দাবি, ভারত সরকারের এজেন্ট এই ঘটনার সাথে জড়িত। খুব স্বাভাবিকভাবে, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগের পর, দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। ট্রুডোর বলেছেন, নিজের দাবি স্বপক্ষে তিনি ভারতকে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ দিয়েছেন। গত উইকএন্ডে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে আলোচনার সময়ও এই প্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই গোটা ঘটনার পর বেশ কিছু তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। কানাডা ইতোমধ্যেই সেখানে কর্মরত এক সিনিয়র ভারতীয় কূটনীতিবিদকে বহিষ্কার করেছে। এর পাল্টা হিসাবে কানাডার হাই কমিশনারকে তলব করেছিল ভারত। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দা সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত কানাডার স্টেশন চিফকে ভারত বহিষ্কার করেছে। “ফাইভ আইজ” ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং চুক্তিতে কানাডার পার্টনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া এই সমগ্র ঘটনাবলী নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক অভিযোগ তুলেছে, কানাডিয়ান কূটনীতিবিদরা ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। বিদেশ মন্ত্রকের থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কানাডার আরও অনেক কূটনীতিবিদের ওপর নজর রয়েছে। কানাডার সরকার নিজেদের অবস্থানে অনড়। তারা আন্তর্জাতিক আইন এবং কানাডার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে দাবি করেছে। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের জেরে দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। জাস্টিন ট্রুডোর এই ভারত বিরোধী অবস্থানকে কানাডার পার্লামেন্টের বিরোধী শিবিরের নেতারাও সমর্থন করছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিয়েরে পোইলিভরে এবং জগমিত সিং। ২০২৫ সালে কানাডায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সেই নির্বাচনে যদি এই সরকার ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়, তবুও এই ঘটনাবলীর প্রভাব থেকে যাবে। পাকিস্তানে যেমন ভারতের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ, বদনাম করা নতুন কিছু নয়। তবে কানাডার ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু আলাদা। এটা মনে রাখতে হবে যে কানাডা পশ্চিমের সামরিক গোষ্ঠী ন্যাটোর অন্যতম সদস্য। সেদেশে অনেক ভারতীয়, ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিক রয়েছেন। দুই দেশের এই তিক্ততা-পর্বের প্রভাব আগামীতেও অনুভব করা যাবে।

পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই অতি সাবধানে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তবে তার আগে, ঠাণ্ডা মাথায়, গোটা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ট্রুডোর ক্ষেত্রে যেটা করণীয় তা হলো তাকে অবশ্যই নিজের তোলা গুরুতর অভিযোগ জনসমক্ষে প্রমাণ করতে হবে অথবা তাকে মেনে নিতে হবে, তিনি তা করতে অক্ষম। কানাডা যে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ, বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানী সমর্থকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে, তা ইতোমধ্যে অনেক ঘটনার মাধ্যমে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিক থেকেই এই প্রমাণ মিলতে শুরু করে। সম্প্রতি ভারতীয় কূটনীতিবিদ এবং ভারতীয় কমিউনিটি সেন্টারকে টার্গেটের ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘটনা হলো, “খালিস্তানি টাইগার ফোর্স” নামে এক সংগঠনের প্রধান নিজ্জর ভারতে অনেক অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯০-র দশকে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তিনি জড়িত ছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ইন্টারপোল তার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশও জারি করেছিল। এগুলো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে নয়াদিল্লিকেও ভাবতে হবে, কানাডার সাথে তারা কেমন সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। ১৯৭৩ সালের পর প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ২০১৫ সালে কানাডায় গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এর জন্য তিনি প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারত এবং কানাডার মধ্যে খালিস্তান ইস্যু নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে এবার সেরে উঠছে বলেও প্রত্যাশা করা হয়। চলতি বছরের প্রথম দিকে কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানিয়া জোলি ভারত সফরে এসেছিলেন। এরপর দুই দেশের মধ্যে ফ্রি ট্রেড সংক্রান্ত আলোচনারও অগ্রগতি হয়েছিল। তবে জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে ট্রুডো এবং মোদীর মধ্যে হওয়া তিক্ততাপূর্ণ আলোচনা এবং ট্রুডোর সর্বশেষ অভিযোগের ফলে দুই দেশের সম্পর্কে আবার ফাটল তৈরি হয়েছে। কূটনৈতিক স্তরের টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্রি ট্রেড সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা আপাতত থমকে গিয়েছে।

