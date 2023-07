বিচারের বৈষম্য

July 19, 2023 10:00 am | Updated 10:00 am IST

রাজনীতি এবং আইনকে দেখে অবিচ্ছেদ্য মনে হতে পারে। প্রথমটি অনেক সময় দ্বিতীয়টির ওপর বেশি প্রভাব তৈরি করে। বিশেষত রাজনৈতিক নেতাদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে এই প্রযোজ্য। বর্তমানে এরকম পরিস্থিতির একটি উদাহরণ হলো তামিলনাড়ুতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অতি সক্রিয়তা। ডিএমকে শাসন ব্যবস্থায় পোর্টফোলিও বিহীন মন্ত্রী ভি. সেন্থিলবালাজি গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি এবং আর এক হাই-প্রোফাইল মন্ত্রী কে. পোনমুডির গ্রেফতারি ও হেফাজতের আইনি বৈধতা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। দুজনের বিরুদ্ধেই তদন্ত করছে ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে হয়তো তাদেরকে বিরুদ্ধে তদন্ত করা ও তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার মতো পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। তবে আপাতভাবে যেটা মনে হচ্ছে, রাজ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বাকি আছে, বেছে বেছে তাদের বিরুদ্ধেই এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সেন্থিলবালাজিকে চেন্নাইয়ের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী পোনমুডির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পূর্বেকার এআইএডিএমকে সরকারের আমলে সেন্থিলবালাজি যখন পরিবহনমন্ত্রী ছিলেন, তখন তার বিরুদ্ধে চাকরির বদলে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া সেই টাকা “ফেরত দিয়ে” তিনি এই বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসারও চেষ্টা করেছিলেন। তবে আদালতের নির্দেশে এখনও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালু আছে। অন্যদিকে পোনমুডির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী থাকার সময় তিনি অনুমোদিত সীমার বাইরে গিয়ে লাল বালি-পাথর উত্তোলন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি নিজের পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকেও বালি উত্তোলনের লাইসেন্স দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে।

এই সমস্ত অপরাধের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে ইডি। সেন্থিলবালাজির গ্রেফতারি এবং হেফাজতের আইনি বৈধতার কড়া চ্যালেঞ্জ সফলভাবে সামলেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তবে ইডি যে সঠিকভাবেই কাজ করছে, তা সবাইকে দেখানোর জন্য এই সংস্থার উচিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসা। তবে আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত এবং ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু কার্যকলাপ ছাড়া কেন্দ্রীয় এজেন্সি পূর্বেকার এআইএডিএমকে আমলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। প্রাক্তন এআইএডিএমকে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে সিবিআইকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা এখন “আইনি বিবেচনার অধীনে” রয়েছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল এমনটাই জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি একই মামলায় দুজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে আইনি ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো যে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, এমন বলাটা কঠিন, যদি শুধুমাত্র বিরোধী শিবিরের চিহ্নিত হওয়া পক্ষগুলোকে তাদের তদন্তের আওতায় আনা হয়। কিছু রাজনৈতিক নেতা সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত। জনমানসে এরকম একটা ধারনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রকম নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলোকে অবশ্যই ন্যায্যতা এবং নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে, তবেই তাদের তল্লাশি, অভিযান এবং গ্রেফতারি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে।

