ফের চাঁদের পথে

July 11, 2023 10:17 am | Updated 10:17 am IST

১৪ জুলাই, ভারতীয় সময় বেলা ২.৩৫ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-৩ মিশন লঞ্চ করার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। এই চন্দ্রযানে করে চাঁদের উদ্দেশ্যে লঞ্চ ভেহিকল মার্ক ৩ পাঠানো হবে। চন্দ্রযান-৩ মূলত এটির পূর্বসূরী চন্দ্রযান-২ এর আদলেই গড়ে তোলা হয়েছে। চন্দ্রযান-২ একটি অর্বিটার এবং ল্যান্ডার (‘বিক্রম’) সহ রোভার (‘প্রজ্ঞান’) হিসাবে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল। অর্বিটারটি চাঁদের চারপাশে থাকা কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসে সার্ফেস মিশন ব্যর্থ হয়। ল্যান্ডার ধীরে ধীরে নিচে নামার বদলে ক্র্যাশ করে। ইসরো পরে জানতে পেরেছিল, অবতরণ করার সময় নির্দিষ্ট কিছু পর্যায়ে প্রপালশান সিস্টেমে অপ্রত্যাশিত ডিসপার্সন এবং গাইডেন্স সফ্টঅয়্যারে একটি সমস্যার জেরে এই ঘটনা ঘটে। চন্দ্রযান-৩-এ রকেটটি পৃথিবীর চারপাশে থাকা এলিপ্টিক্যাল অর্বিটে পেলোড স্থাপন করবে, যেখানে একটি প্রপালশান মডেল সক্রিয় হবে এবং চাঁদের চারপাশে থাকা গোলাকার কক্ষপথে ল্যান্ডারকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। সব শেষে, ল্যান্ডারটি আলাদা হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্টভাবে পর্যায়ক্রমে আগ্রসর হওয়ার পর সার্ফেসে ধীরে ধীরে অবতরণ (এই বছরের ২৩-২৪ আগস্ট) করবে। এই পর্যায়ে সাফল্যের সম্ভাবনাকে বাড়াতে ইসরো ল্যান্ডারের পাগুলোকে আরও মজবুত করেছে, এটির ন্যূনতম থ্রাস্ট কম করেছে, শক্তির উপলভ্যতা বৃদ্ধি করেছে এবং ল্যান্ডিং সিকোয়েন্স আপগ্রেড করা হয়েছে।

চাঁদের সার্ফেসে একটি ল্যান্ডার ও রোভারকে সফ্ট-ল্যান্ড করাতে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিতে এন্ড-টু-এন্ড সক্ষমতা প্রদর্শন করতে এটি হবে ভারতের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। চাঁদের মাটিতে সফ্ট-ল্যান্ডিং একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই ব্যর্থতার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়, তা সে যতই ক্ষীণ হোক। তবুও একটি সামগ্রিক সাফল্যের ফলাফলে নজর দেওয়ার যথেষ্ট ন্যায্য কারণ রয়েছে। আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে ভারতের যোগদান করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে এই অভিযানটি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভারত যদি এই অভিযানে সফল হয়, তাহলে দ্বিতীয় দেশ হিসাবে চাঁদে একটি রোভার সফ্ট-ল্যান্ডিং করানোর নজির তৈরি করবে। এই সাফল্যের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করা যাবে না। প্রাকৃতিক উপগ্রহটিতে চিরস্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করার জন্য নানা সরকারি এবং বেসরকারি চাঁদ-ল্যান্ডিং মিশনের কাজ গোটা বিশ্বে হচ্ছে। এটি একটি অন্যতম প্রধান ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অ্যাকর্ডসের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অ্যাক্সিসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে চিন এবং রাশিয়া একটি ‘আন্তর্জাতিক লুনার রিসার্চ স্টেশন’ গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করছে। চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য এটিকে এখনও পর্যন্ত লুনার সাউথ পোলের সার্ফেস মিশনের সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে আসবে, এটি চাঁদের এমন একটি অঞ্চল, যেটি জিওলজিক্যাল দিক থেকে অনন্য এবং এখানে চিরস্থায়ী ছায়াতে থাকা স্পটগুলোর আয়োজকও বটে। এই সমস্ত বিষয় এবং অন্যান্য ফিচার গবেষণা করার জন্য মিশনে রয়েছে ছয়টি নির্দিষ্ট পেলোড। প্রপালশান মডিউলে থাকা একটি সপ্তম ইন্সট্রুমেন্ট পৃথিবীতে জীবনের লক্ষণগুলোর ব্যাপারে বিশদ তথ্য নথিভুক্ত করবে, যা বিজ্ঞানীদেরকে সোলার সিস্টেমের বাইরে অন্যান্য গ্রহে এরকম লক্ষণ বা ইঙ্গিত আছে কি না, তা অনুসন্ধান করতে সাহায্য করবে। রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের দুনিয়ায় চাঁদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রেক্ষিতে সব মিলিয়ে চন্দ্রযান-৩ ভারতকে বিশ্বের জবাব প্রদানে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ প্রদান করবে।

