সবার আগে সুরক্ষা

June 20, 2023 11:29 am | Updated 11:29 am IST

ভারতে তৈরি করা ওষুধের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভারতে উৎপাদন করা কিছু ওষুধ থেকে শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে এবং রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে বলে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে দাবি করা হচ্ছে। এরকম সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীলঙ্কায়। সেখানে ভারতীয় অ্যানাস্থেটিক ওষুধ সেবন করা দুজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এর আগে, গত মাসে শ্রীলঙ্কায় দাবি করা হয়েছিল যে ভারতে তৈরি করা আই ড্রপ ব্যবহার করার ফলে প্রায় ৩০ জন রোগীর চোখে সংক্রমণ হয়েছে এবং ১০ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে উৎপাদন করা অ্যানাস্থেটিক ওষুধ ব্যবহারের কারণে এই প্রথম কোনো মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। তবে কয়েক মাস আগে, ভারতে তৈরি করা আই ড্রপ ব্যবহারের ফলে সংক্রমণ, দৃষ্টিশক্তি হারানো, এমনকি মৃত্যুরও অভিযোগ ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আটলান্টা ভিত্তিক সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানায়, আই ড্রপের মধ্যে ওষুধ-প্রতিরোধকারী একটি শক্তিশালী ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া গিয়েছে। ভারতে তৈরি ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই প্রথম নয়। গত বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছিল, কাফ সিরাপ সেবনের ফলে গাম্বিয়াতে গুরুতর কিডনের সমস্যা ভোগা কমপক্ষে ৭০ জন শিশুর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর জন্য কাফ সিরাপে থাকা ডাইথিলেন গ্লাইকোল এবং ইথিলেন গ্লাইকোল দায়ী বলে জানা যায়। প্রপিলিন গ্লাইকোলের জন্য আরও সস্তার একটি বিকল্প হিসাবে এই কেমিকেলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো ওষুধেই এগুলো থাকা উচিত নয়। গাম্বিয়াতে এই মৃত্যুর ঘটনার পর ভারতে তৈরি এবং ওই দুটি মারাত্মক কেমিকেল থাকা কাফ সিরাপ সেবন করে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে উজবেকিস্তানে ১৮ জন শিশুর মৃত্যু হয়। এই বছরের এপ্রিলের শেষ নাগাদ ফের সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে ভারতে তৈরি কাফ সিরাপ। এই ত্রুটিপূর্ণ ওষুধগুলো মার্শাল আইল্যান্ড এবং মাইক্রোনেশিয়াতে পাওয়া গিয়েছে বলে হু জানায়। ওষুধে যে ত্রুটি রয়েছে, তা চিহ্নিত করে অস্ট্রেলিয়ান রেগুলেটর। ১৯৭২ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে চেন্নাই, মুম্বই, বিহার, গুরুগ্রাম এবং জম্মু থেকে ডাইথিলেন গ্লাইকোল সম্বলিত ওষুধে বিষক্রিয়ার কমপক্ষে পাঁচটি ঘটনা সামনে আসে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে হু প্রথমবার ভারতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করে। এরপর ভারতীয় ড্রাগ রেগুলেটরের কাছ থেকে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায়। নিয়ম লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠার পরেও তারা গাম্বিয়াতে ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থাকে ক্লিন চিট দেয়। তারা বরং এই ঘটনায় হুয়ের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে। হু নিজের অবস্থানে অনড় থাকে। অন্যদিকে গাম্বিয়ার কাফ সিরাপের নমুনা সুইজারল্যান্ড এবং ঘানায় পরীক্ষা করার পর নিশ্চিত করা হয় যে ওই ওষুধে ক্ষতিকারক কেমিক্যালস রয়েছে। এর পাশাপাশি, মৃত্যুর ঘটনার ব্যাপারে গাম্বিয়ার একটি বিশদ মূল্যায়ন এবং গাম্বিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি ও সিডিসি আটলান্টার স্বতন্ত্র তদন্ত থেকে জানা যায়, মৃত্যু এবং ক্ষতিকারক কেমিক্যালগুলোর মধ্যে একটা সংযোগ আছে। ভারতীয় ড্রাগ রেগুলেটর নিয়ম রক্ষার কিছু পরিদর্শন ছাড়া, ভারতে তৈরি ওষুধপত্র যে রপ্তানি এবং দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ, তা নিশ্চিত করতে এখনও পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারত এখনও গ্লোবাল সাউথের ফার্মাসি হতে পারে, যদি রেগুলেটর ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির একজন ফেসিলিটেটরের বদলে একজন প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করে ওষুধের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

