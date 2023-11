শিক্ষা নিতে হবে

November 30, 2023 04:49 pm | Updated 04:49 pm IST

উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারাতে ধ্বসে পড়া টানেলের মধ্যে ১৭ দিন ধরে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিককে অবশেষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সৌজন্যে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির ব্যাপক প্রচেষ্টা। নির্মাণকর্মীদের কাছে যে পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছিল, ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় উদ্ধারকারীরা সেটি সরিয়ে দিয়ে আটকে থাকা নির্মাণকর্মীদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। উদ্ধারকাজে সাফল্যের জন্য যতগুলো রিসোর্স কাজে লাগানো হয়েছে, সেই দিক থেকে এই উদ্ধারকাজটি নজিরবিহীন। টানেলটির একাংশ ধ্বসে যাওয়ার পর সেখানে আটকে পড়া কর্মীদেরকে অক্সিজেন এবং খাবার-দাবার পাঠাতে গিয়ে কর্মকর্তাদেরকে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ১৬ নভেম্বর দিল্লি থেকে একটি অগার ড্রিল বিমানে করে এনে অ্যাসেম্বল করার পর কাজে লাগানো হয়। তবে তার পরের সপ্তাহেই, টানেল থেকে শ্রমিকদের বের করে আনার কাজে মাঝে মধ্যেই ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। ড্রিল করতে গিয়ে কর্মকর্তারা নানা সমস্যায় পড়েন। ড্রিল মেশিনটি একটা সময় কার্যকারিতা হারায়। টানেলের আশেপাশে থাকা অন্যান্য পাথরেও উদ্ধারকাজের প্রভাব পড়ে; উদ্ধারকারীদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হয়েছে যে, ড্রিল মেশিনের ভাইব্রেশনে আশেপাশে থাকা পাথরগুলো আলগা হয়ে যেন আবার আটকে পড়া কর্মীদের বিপদ না বাড়িয়ে দেয়। ড্রিলের ব্লেড ধ্বংসস্তূপে আটকে যাওয়ায় ২৫ নভেম্বর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। পরের দিন উদ্ধারকাজের নতুন পর্যায় শুরু হয়: উল্লম্ব ড্রিলিং। ভেঙে পড়া পাথরের টুকরোগুলো সরাতে সাহায্য করার জন্য র‍্যাট-হোল মাইনিং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। সব শেষে, ২৮ নভেম্বর উদ্ধারকারীরা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং আটকে পড়া নির্মাণ শ্রমিকদেরকে সেখান থেকে বের করে আনেন। এই উদ্ধারকাজে অন্যান্যদের মধ্যে ছিল জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ইন্দো-তিবেটান বর্ডার পুলিশ।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু এই উদ্ধারকাজটিকে ইতিহাসের অন্যতম সেরা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা হয়তো তাই। তবে যে তৎপরতা এবং ব্যাপ্তির সাথে এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাতে চার ধাম হাইওয়ে প্রকল্প এবং এই ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ করতে যারা ভূমিকা পালন করবেন, তাদের জন্য কাজের অসুরক্ষিত পরিবেশের বিষয়টি ফের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। জুলাই মাসে থানেতে নাগপুর-মুম্বই সম্রুদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলার সময় একটি ক্রেন ভেঙে পড়লে সেখানে কর্মরত ২০ জন কর্মীর মৃত্যু হয়। যেটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, সেই দুর্ঘটনা এবং উত্তরখাণ্ডের এই টানেল দুর্ঘটনা, উভয় ক্ষেত্রেই কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থাটির নাম হলো নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড। এই উভয় দুর্ঘটনা ঠিক কী কী কারণে ঘটেছে, সরকারের তা খতিয়ে দেখা উচিত। এছাড়া ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং নিরাপত্তা সহ অনসাইটে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে। তার পরেও যদি কাজের অসুরক্ষিত পরিবেশ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে চলতি চার ধাম হাইওয়ে প্রকল্পের কাজ নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তার কারণ ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞরা ভৌগলিক দিক থেকে এরকম সংবেদনশীল এলাকায় এই ধরনের নির্মাণ কাজ এবং পাহাড়ে টানেল তৈরির মতো কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে উদ্ধারকাজের প্রশংসা করতেই হবে। যদি কর্মীদের এবং হাইওয়ের ভবিষ্যতের ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখা হয়, তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.