লক্ষ্য ছাড়াই সংস্কার

December 22, 2023 11:28 am | Updated 11:28 am IST

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিরোধী সদস্যদের অনুপস্থিতিতে আইন তৈরি করা আইনসভার জন্য একটা ভালো বিষয় নয়। ভারতে অপরাধমূলক আইনের জায়গা নিতে চলা তিনটি বিল ১৪০ জনের বেশি সাংসদের অনুপস্থিতিতে, পার্লামেন্টের চলতি সেশনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস, যা আইপিসির জায়গা নেবে), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (যা সিআরপিসির জায়গা নেবে) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিলের (এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে) সংশোধীত সংস্করণগুলো পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির স্ক্রুটিনির পরেই পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছিল, তবুও দেশজুড়ে এই আইনগুলোর প্রভাবের কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে, আইনসভার প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-বিতর্কের প্রয়োজন ছিল। অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, বিলগুলোর উত্থান ঘটলেও ফলাফল হিসাবে পার্লামেন্টে তা উত্থাপন করা যায়নি। নতুন বিধি বা আইন তৈরির একটি আবশ্যিক দিক হলো বিভাগগুলোর পুনরায় বিন্যাস করা, তবে অরিজিনাল আইনের অধিকাংশ ভাষা এবং বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে ঔপনিবেশিক আমলের ভাবধারায় তৈরি করা আইপিসি, সিআরপিসি এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের পরিবর্তে এবার একেবারে ভারতীয় আইনি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী নয়া বিধি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে দাবি করেছেন, তা সঠিক নয়। তার কারণ দেশের পুলিশ ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে, কীভাবে অপরাধের তদন্ত করা হবে এবং দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে, সে ব্যাপারে নতুন বিধিগুলোতে যুগান্তকারী কিছু বলা হয়নি।

বিএনএসের উন্নতির মধ্যে একটা বিষয় হলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ বিভাগটির অপসারণ করা, তার কারণ সরকারের বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাবে উৎসাহ প্রদান বা ঘৃণা তৈরি করা আর এখন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় না। এবং মব লিঞ্চিং বা গণরোষকে (যার মধ্যে রয়েছে কোনো ব্যক্তির জাতপাত, জাতিগত পরিচয়, কমিউনিটি, লিঙ্গগত পরিচয়, ভাষা বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে গুরুতরভাবে জখম করে দেওয়া বা তার মৃত্যু ঘটানোর মতো অপরাধ) একটি পৃথক অপরাধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর একটি ইতিবাচক ফিচার হলো পরকীয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্যানেলের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা। প্রসঙ্গত, পরকীয়াকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ একটি অপরাধ হিসাবে আগেই বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে সন্ত্রাসবাদকে সাধারণ পিনাল আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যেহেতু এটি বিশেষ আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর অপরাধের প্রসঙ্গ হালকাভাবে উল্লেখ করা উচিত নয়। উপায় সংক্রান্ত দিক থেকে স্বাগত জানানোর মতো কিছু ফিচার রয়েছে, যেমন এই সংস্থান যে কোথায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা নির্বিশেষে একজন পুলিশ অফিসার এফআইআর রেজিস্টার করতে পারেন এবং তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে তদন্ত এবং ভিডিওগ্রাফিতে ফরেন্সিক ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা মজবুত করা হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা হলো পুলিশ হেফাজত ১৫ দিনের বেশি হতে পারে কি না বা এক ব্যক্তির গ্রেফতারির প্রথম ৪০ বা ৬০ দিনের মধ্যে যে কোনো ১৫ দিন কি না, সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আপরাধমূলক ন্যায়বিচার সিস্টেমের সকল খামতিগুলোর প্রতি আলোকপাত করে, এমন একটি আইনি কাঠামোর জন্য, লক্ষ্য ছাড়াই আইনের সংস্কার করা যায় না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.