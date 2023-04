উদ্ধার কাজ

April 26, 2023 01:41 pm | Updated 01:41 pm IST

সংঘাতের ঘটনায় ভারতের সামনে যে চ্যালেঞ্জ থাকে, সুদান থেকে উদ্ধার কাজে তা ফুটে উঠেছে

সুদানে গৃহ-যুদ্ধের মাঝে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করার জন্য “অপারেশন কাবেরী” শুরু করেছে ভারত সরকার। সুদানে যে ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যেই সেদেশ থেকে প্রায় ৩,০০০ নাগরিককে উদ্ধার করে আনতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং ভারতীয় নৌ সেনাকে নিয়ে পরিচালিত এই অভিযান সমন্বয় করছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সুদানের সশস্ত্র বাহিনী ও ক্ষমতাসীন কাউন্সিলের প্রধান, জেনারেল আব্দেল-ফাত্তাহ আল-বুরহানের এবং তাঁর প্রাক্তন সহকারি তথা প্যারামিলিটারি গ্রুপ RSF-এর জেনারেল মহম্মদ “হেমেটি” হামদান দাগালোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী বাহিনীর মধ্যে খার্তুমে ব্যাপক লড়াই চলছে। তাই অধিকাংশ নাগরিকদের সড়কপথে পোর্ট সুদানে আনা হচ্ছে। এটি একটি বিপজ্জনক যাত্রা। আকাশপথে ও জলপথে তাদেরকে উদ্ধার করা হবে। ভারত ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরব সহ অন্যান্য দেশের নাগরিক ও তাদের নানা রিসোর্স সুদানে আটকে পড়েছে। তাদের উদ্ধার কাজে সহায়তার কাজেও হাত লাগিয়েছে ভারত। এমনকি সৌদি ও ফরাসী বিমানও ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নির্ধারিত সফরে রওনা হওয়ার আগে, নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে দেখা করে সাহায্য চেয়ে নিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। যেভাবে সুদানে স্বেচ্ছাসেবী দল ও অ্যাম্বুলেন্সকেও আক্রমণ করা হচ্ছে, তাতে বলা যায় যে আগামী কয়েক দিন সামরিক কর্তা, অধিকর্তা ও কূটনীতিবিদদের কাছে বেশ কঠিন হতে চলেছে। তবে তাদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা তারা কাজে লাগাতে পারবেন। আগেও এরকম নানা পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটি থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার করার নজির রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ১৯৯১ সালে গাল্ফ যুদ্ধ। কোনো সংঘাতে ভারত যে নির্দিষ্ট বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেটা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। প্রায় ১৪ মিলিয়ন অনাবাসী ভারতীয় এবং প্রত্যেক বছর সাত মিলিয়নেরও বেশি পর্যটকের প্রত্যেক বছর বেড়াতে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বলতে হয় – আজকাল এমন কোনো সংঘাত নেই যেখানে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর প্রভাব পড়ে না। ইউক্রেনে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থী, ইরাক বা ইয়েমেনে নার্স বা লিবিয়া, সিরিয়া এবং লেবাননে শ্রমিক, এরকম বিপজ্জনক পরিবেশে যখন অনেকে কাজ করছেন, যখন তাদের কাছে কোনো উপায় নেই, তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ওপর আরও বেশি দায়িত্ব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, সমস্যার মোকাবিলা করার একটি স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি বা উপায় এবং সম্ভব হলে, ২০০২ সালে বিদেশ সংক্রান্ত পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটির সুপারি করা একটি বিশেষ বাহিনী তৈরির বিষয়টি সরকারের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। এছাড়া এটিও আবশ্যক যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে যেন রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি বা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো না হয় এবং দেশের মাটিতে রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করতে যেন কোনো উদ্ধার কাজ থেকে ফায়দা তোলা বা অকারণে বিতর্ক তৈরি না করা হয় তা দেখতে হবে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের ভারতের কোনো নাগরিক যখন বিপদের মধ্যে পড়েন, তখন তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে ভারতের যে পারদর্শিতা ও সুনাম আছে, সেটার জন্য ভারতকে অনুপ্রেরণা হিসাবে দেখা হয়। তাই এই সুনাম অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। ADVERTISEMENT

