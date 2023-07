বিশ্লেষণের বিরতি

July 14, 2023 04:25 pm | Updated 04:25 pm IST

সম্প্রতি লিথুয়ানিয়াতে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনর (ন্যাটো) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে রাশিয়ার আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনকে তাদের দেওয়া মিলিটারি এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়। তবে ন্যাটোতে কবে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সময়সীমার কথা বলা হয়নি। প্রত্যাশিতভাবে তাতে বিরক্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বৈঠকের পর তিনি নিজের হতাশার কথা প্রকাশ করেছেন। তবে তারপর তিনি শুধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছ থেকেই আশ্বাস পেয়েছেন। জেলেনস্কিকে আশ্বস্ত করে বাইডেন বলেছেন, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভ্রান্ত ধারনা যে তিনি ইউক্রেনকে পরাজিত করতে পারবেন। এপ্রিল মাসে ন্যাটোর ৩১তম সদস্য হয়েছে ফিনল্যান্ড। তুরস্ক তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যোগদানের নথিতে সুইডেনেরে স্বাক্ষর করাটা কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে জেলেনস্কির হতাশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবে দেখা গিয়েছে, ইউক্রেনকে সরাসরি যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ন্যাটো অত্যন্ত সক্রিয় হয়েছে। এর পাশাপাশি নিজেদের মেম্বারশিপ অ্যাকশনে প্ল্যানে ছাড় দিয়েছে। এটি একগুচ্ছ রাজনৈতিক এবং মিলিটারি পদক্ষেপ অংশ, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে নতুন, সদস্য হয়ে ওঠার সম্ভাব্য দেশগুলো যেন বাজার অর্থনীতি ভিত্তিক কার্যকরী গণতন্ত্র হয়, সেই দেশের মিলিটারি যেন অসামরিক সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণে থাকে, দেশটি যেন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে, সংখ্যালঘুদের প্রতি যেন যথাযথ আচরণ করে এবং ন্যাটোর কার্যাবলীতে অবদান রাখার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা, দুটোই যেন থাকে।

ন্যাটে এই বৈঠকে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেয়েছে। এর পাশাপাশি, সংগঠনের নেতারা অস্তিত্ব রক্ষা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ওপর পর্যাপ্তভাবে আলোকপাত করেননি: নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ন্যাটোর এখন একটু ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত নয়? তার কারণ ন্যাটোর সাথে ইউক্রেনের ঘনিষ্ঠতাকে হাতিয়ার করেই পুতিন তার যুদ্ধ অভিযানকে ন্যায্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মুরগি আগে এসেছিল না ডিম আগে, এই বিতর্কটা অনেকটা সেরকম। ২০০৮ সালে জর্জিয়াতে রাশিয়ার এক তরফা সেনা অভিযান এবং পরবর্তীতে, রাশিয়া ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করার পর থেকেই ন্যাটো বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কালের দুটি পরমাণু শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ, এমনকি ছায়া যুদ্ধ, কখনোই একটি অনুমানযোগ্য প্রত্যাশার পরিস্থিতি তৈরি করে না। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সংঘাত আরও বাড়ছে। ইউক্রেনকে ক্লাস্টার মিউনিশন অস্ত্র সরবরাহ করে, যুদ্ধে তাদের হাতকে আরও মজবুত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে ন্যাটোর নেতৃত্বকে একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তারা যদি আপাতত যুদ্ধবিরতির কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারবেন, সেটা অনেক বেশি ইতিবাচক হতো। ক্রেমলিনের অন্ধকারময়, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জেরে পুতিন দখলদারির উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে যে মেতে থাকবেন, তা অনেকটাই সত্যি। ন্যাটো যদি প্রকৃতপক্ষেই বাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং শান্তির ব্যাপারে যত্নশীল হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত যে মৌলিক সমীকরণ বদলের ফলে এই অযাচিত সংঘাত তৈরি হয়েছে, সেটি সংশোধন করতে সচেষ্ট হওয়া।

