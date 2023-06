রাশিয়ায় বিদ্রোহ

June 27, 2023 01:56 pm | Updated 01:56 pm IST

ADVERTISEMENT

ওয়াগনের বেসরকারি মিলিটারি কোম্পানির প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোঝহিন ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে রাশিয়ায় যুদ্ধের সমর্থক এবং সেদেশের শীর্ষস্থানীয় সেনা নেতৃত্বের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান, জোরালো মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশটির জটিল ক্ষমতার অলিন্দে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অবস্থানও যে ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে, সেটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে, কড়া হাতে রাশিয়া শাসন করে চলেছেন পুতিন। রাশিয়াতে বিরোধীদেরকে তিনি সুর চড়ানোর বিশেষ সুযোগ দেননি। এর পাশাপাশি তিনি শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের বিদেশ নীতির স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। তবে ইয়েভগেনির প্রসঙ্গটি একটু ভিন্ন। তার বাহিনী দক্ষিণের দিকে অবস্থিত রোস্তোভ-অন-ডন নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি হেডকোয়ার্টার দখল করে নেয় এবং মস্কোর দিকে “ন্যায়বিচারের যাত্রা” শুরু করে দেয়। এটি ছিল পুতিনের সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। তিনি এই বিদ্রোহকে “বিশ্বাসঘাতকতা” বলে তকমা দেন এবং তার নিরাপত্তা বাহিনীকে দিয়ে এই বিদ্রোহ কড়া হাতে দমন করেন। তবে যেটা স্পষ্ট যে পুতিনের হাত বাঁধা ছিল। বিগত বহু বছর ধরে একটি সমান্তরাল নিরাপত্তা কাঠামো হিসাবে ওয়াগনের মজবুত হয়ে উঠেছে। আফ্রিকায় তাদের গভীর প্রভাব রয়েছে। ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাই ইয়েভগেনির ব্যাপারে একটি বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন পুতিন। তিনি বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেনকোকে দিয়ে ইয়েভগেনির সাথে একটি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তির অংশ হিসাবে, তিনি নিজের সমগ্র বাহিনী প্রত্যাহার করতে এবং বেলারুশে নিজেকে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ইয়েভগেনি সম্প্রতি রাশিয়ার মিলিটারি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় মিলিটারি নেতাদেরকে ছাঁটাই করার দাবি তোলেন। এর পাশাপাশি তিনি রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেরগেই শোইগু এবং চিফ অব জেনারেল স্টাফকে “বুড়ো ভাঁড়” বলে কটাক্ষ করেন।

পুতিন গৃহযুদ্ধের মতো একটি পরিস্থিতি এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তবে তার নিরাপত্তা সার্কলের মধ্যে, জনসমক্ষে চলে আসা এরকম একটি অস্বস্তিকর বিবাদের পরিস্থিতি কেন তিনি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই প্রশ্ন তাকে তাড়া করবেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ওয়াগনেরের মধ্যে যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, সেটা আর গোপন নয়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ইয়েভগেনি। মন্ত্রকের বিরুদ্ধে তিনি দুর্নীতি এবং অপদার্থতার অভিযোগ তুলেছেন। তার আরও দাবি, এটি প্রতিরোধ করতে পুতিন কিছুই করেননি। বাখমুতে ওয়াগনের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার জন্যও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন ইয়েভগেনি। দীর্ঘ কয়েক মাসের মধ্যে বাখমুতে ওয়াগনেরের জয় শোইগু এবং ইয়েভগেনির মধ্যে বিরোধকে আরও জোরালো করেছে। ওয়াগনের বাখমুত দখল করার কয়েকদিন পর শোইগু সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বলে। ইয়েভগেনির দাবি, ওয়াগনেরকে ধ্বংস করার জন্য এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখান থেকেই বিদ্রোহের সূত্রপাত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পুতিনকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি পরম শক্তিশালী। তিনি বিপুল প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন এবং বিদেশেও রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার করছেন। তবে ষোলো মাস পরে, ছবিটা বদলে গিয়েছে। ইউক্রেনে সীমিত ভূখণ্ড দখল করতে সক্ষম হয়েছে রাশিয়া। এদিকে নিজের দেশেই পুতিনের সামনে উঠে আসছে নানা চ্যালেঞ্জ। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তিনি সাময়িক শান্তি আনতে হয়তো সক্ষম হয়েছেন, তবে বিদ্রোহের পিছনে কী কী কারণ রয়েছে, সেটা এখনও অজানা। পুতিন যদি নিজের শাসনে বা ক্ষমতায় স্থিতিশীলতা চান, তাহলে তাকে প্রথমেই ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করে, নিজের ঘর সামলাতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.