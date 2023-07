July 15, 2023 11:21 am | Updated 11:21 am IST

একটি +৬ বিশ্বে, যে সরকার গণতান্ত্রিক, উদারপন্থী এবং বহুমুখী মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক দেশ হিসাবে নিজের প্রতিনিধিত্বের প্রচার করে এবং অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ চায়, তারা একই চিন্তাধারায় বিশ্বাস করা দেশগুলোর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি খারিজ করে দিতে পারে না, যাদের সাথে তারা সুবিধাজনক গাঁটছড়া তৈরি করতে ইচ্ছুক। মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনাবলী নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টের রেজলিউশন নয়া দিল্লি খারিজ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, এটির মাধ্যমে একটি ঔপনিবেশিক মানসিকতা ফুটে ওঠে এবং এটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সমতুল। তবে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত এবং উদাহরণ হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারীদের প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যমূলক কুসংস্কার অথবা ইউরোপে অ্যান্টি-ইমিগ্র্যান্ট হিংসা ও সরকারি প্রতিক্রিয়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা যেমন নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি ইউরোপে তাদের কাউন্টারপার্টরা মণিপুরে পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। মে মাসের প্রথম দিকে মণিপুরে হিংসার আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। তা এখনও পুরোপুরি নেভেনি। এই ঘটনায় ১৪২ জনের মৃত্যু ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। মেইতেই এবং কুকি-জো কমিউনিটির মধ্যে অবিশ্বাস ও শত্রুতার কারণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্যই এই আন্তর্জাতিক স্ক্রুটিনি করা হয়।

মণিপুরের সমস্যা নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টের রেজলিউশন উত্তীর্ণ করলেও, বিষয়টি বুঝতে গিয়ে তাদের একটি ত্রুটি হয়েছে। তাদের আইন প্রণয়নকারীদের মতে, মণিপুরে ধর্মীয় ভিত্তিতে অশান্তি হয়েছে, যেখানে হিন্দু বনাম খ্রিস্টানদের মধ্যে লড়াই চলছে। মূলত হিন্দুদের নিয়ে তৈরি মেইতেই কমিউনিটি এবং খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসীদের নিয়ে তৈরি কুকি-জো কমিউনিটির মধ্যে সংঘাতে গির্জা ও মন্দির, উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই চিত্রকে সামনে রেখেই ইইউ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। আদালতের একটি নির্দেশকে ঘিরে মণিপুরে অশান্তি শুরু হয়েছিল। ইইউ এটা বুঝতে পারেনি। প্রসঙ্গত, আদালতের একটি নির্দেশে বলা হয়, মেইতেই কমিউনিটির লোকজনকে রাজ্যের তফসিলি উপজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভারতের মুখ্য বিচারপতি এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে গুজব ছড়ায়। যদিও মণিপুর হাইকোর্টের সিঙ্গল জাজ বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের এই সিদ্ধান্তের জেরে মূলত খ্রিস্টান ধর্মালম্বী নাগা কমিউনিটি এবং তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়। তবে মণিপুরে যে জনজাতিগত সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, তা মূলত কুকি-জো এবং মেইতেই কমিউনিটির মধ্যে থাকা উগ্রপন্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজ্যে জনজাতিগত বিভাজনের জেরে এই পরিস্থিতির অবনতি হয়। নাগরিক সমাজের উদ্যোগে বিবাদ মেটানোর প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। এই সম্পূর্ণ সঙ্কটের জন্য জাতিগত বিবাদকে দোষ দেওয়া যায় না। “পাহাড়” এবং “উপত্যকা” এরিয়ার মধ্যে আর্থ-সামাজিক পার্থক্যের জেরে তৈরি হওয়া অবিশ্বাস এবং মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা এর জন্য দায়ী। ইইউ রেজলিউশন এই সামগ্রিক বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তাই তাদের ভ্রান্ত ধারনা যে ধর্মীয় অসন্তোষের জেরে এটা হয়েছে। এরকম ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন থেকে নতুন করে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিগত দুমাস ধরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা পরিবর্তন করার জন্য শান্তি প্রক্রিয়া এবং দায়বদ্ধতা স্থির করা প্রয়োজন।

