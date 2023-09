তদন্ত এবং সততা

September 13, 2023 10:06 am | Updated 10:06 am IST

এক সময় যিনি প্রভাবশালী ছিলেন, এখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত। আর নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই, প্রাক্তন সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও বেআইনি কাজের ব্যাপারে তদন্ত চালাতে থাকে। বিশেষত যারা বিরোধী শিবিরের নেতা, তাদেরকেই টার্গেট করা হয়। অনেকে বলবেন, এটা হয়তো প্রতিহিংসার রাজনীতি। তা কিছুটা ঠিক। তবে অতীতের বেনিয়মকে হাতিয়ার করে, একের পর এক মামলা করা হয়। চলে আইনি লড়াই। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন নজির দেখা যায়। এর সর্বশেষ উদাহরণ অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে ক্ষমতাসীন দল যুবজন শ্রমিক রাইথু কংগ্রেস পার্টি এবং বিরোধী দল তেলুগু দেসম পার্টির মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত লড়াই অতিক্রম করেছে। এখন গোটা বিষয়টা তীব্র শত্রুতা এবং প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, অন্ধ্রপ্রদেশ সিআইডি (এপি-সিআইডি)-র তরফ থেকে ২০১৪ সালের ‘অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন’-এর কাজকর্মের ব্যাপারে যে বেনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। তৎকালীন টিডিপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য নির্ধারিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা রিলিজ করে সেটির একটা বড় অংশ নকল ইনভয়েসের ভিত্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকা কোম্পানির মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আহ্বান করা হয়েছিল, তারাও নিজেদের প্রয়োজনীয় শেয়ার পেশ করেনি। এপি-সিআইডি দাবি করেছে যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়নে আরও নানা বেনিয়ম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এপি-সিআইডির এফআইআরের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি) একটি পৃথক তদন্ত শুরু করে। সরকারি অর্থ বেআইনিভাবে ট্রান্সফার করে লাভবান হওয়ার অভিযোগে বেশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফাতারও করা হয়। এই গোটা ঘটনায় এবার এপি-সিআইডি প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর (টিডিপি) নাম পেশ করেছে। তাকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে সিআইডির আর্থিক অপরাধ দমন শাখা। সরকারি প্রকল্পের টাকা ট্রান্সফার করে যারা লাভবান হয়েছে, তাদের সাথে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কী যোগসাজশ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে এই মামলায় মাত্র কিছুদিন আগেই প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে নাইডুর নাম নেওয়া হয়েছে। তাই সন্দেহ করা হচ্ছে, এটা কি শুধুই দুর্নীতির তদন্ত, না কি এর পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে। মামলার মধ্যে কতটুকু নির্যাস বা সত্যতা রয়েছে, তা নির্বিশেষে বলতে হয়, নাইডুর গ্রেফতারির ঘটনা ইডির মতো তদন্ত সংস্থার অতি সক্রিয়তা হিসাবেই দেখা হবে। বিশেষত যারা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের নেতা, তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে তদন্ত সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেফতারও করা হচ্ছে। নিজেদের তদন্তে শুধুমাত্র নথিপত্র ভিত্তিক প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে, হাইপ্রোফাইল নেতাদের গ্রেফতার করার মতো ইডির কৌশল এবার রাজ্যের তদন্ত সংস্থাগুলোও অনুসরণ করছে। প্রকল্পের বেনিয়মের সাথে নাইডুর কী সম্পর্ক রয়েছে, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব এবার এপি-সিআইডির। বেনিয়ম এবং দুর্নীতির মামলার ব্যাপারে তদন্ত করা রাজ্যের তদন্ত সংস্থাগুলোর জন্য মোটেও সহজ কাজ নয়। এই তদন্ত সংস্থাগুলো যদি সত্যিই দুর্নীতির তদন্ত করার ব্যাপারে আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে এটা দেখতে হবে যে তারা যেন শাসকদলের নির্দেশে বা তাদের প্রভাবে এমন কাজ না করে। নাহলে এই ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে আস্থা উঠে যাবে।

