প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া

May 18, 2023 08:49 am | Updated 08:49 am IST

দেশের যেসব দিক নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমালোচনা হচ্ছে, ভারত সেখানে নজর দিলে ভালো হবে

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে ভারত ও অন্যান্য দেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন রিপোর্টটি রিলিজ করেছেন। এই রিপোর্টে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে টার্গেট করে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া এই রিপোর্টে দেশজুড়ে নেতাদের ঘৃণাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার প্রসঙ্গ নথিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সদস্যরাও রয়েছেন। এই রিপোর্ট পেশ করার পর মার্কিন সরকারের একটি সিনিয়র কর্মকর্তা এই প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারের ট্রেন্ড পর্যবেক্ষণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মিউজিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, “গণহত্যার ঝুঁকিতে” থাকা ১৬২টি দেশ নিয়ে তৈরি তালিকায় ভারত অষ্টম স্থানে রয়েছে। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন, ভুল তথ্য এবং ভ্রান্ত ধারনার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। মার্কিন আধিকারিকের মন্তব্যকে পক্ষপাতমূলক বলা হয়েছে। ভারত অতীতেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন (USCIRF), সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট, যা USCIRF-এর সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়, তাতে ভারতের সমালোচনার ঝাঁঝ ক্রমশ বাড়ানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তারা নয়া দিল্লিকে ধর্মীয় হিংসা এবং ঘৃণাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের নিন্দা করতে বারবার উৎসাহ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার কারণ হিসাবে তারা বলেছে, এই কাজটিতে এখনও সাফল্য আসেনি। এই দাবির প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ককে ভারত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং এই সম্পর্কে আন্তরিকভাবে বার্তার আদান-প্রদান করা হয়। সরকার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ঠিকই, তবে গত জুন মাসে এরকমই একটি রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যতটা কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হয়েছিল, এবারের জবাব ততটা কড়া ছিল না। সেবার বিদেশমন্ত্রক থেকে অভিযোগ তোলা হয়, মার্কিন সরকার ভোটের রাজনীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। আগামী জুন মাসে মার্কিন সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এছাড়া জাপানে জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কথা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ঠিক তার আগেই ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো। এই পরিস্থিতিতে সরকার প্রকাশ্যে কড়া অবস্থান ঘোষণা থেকে বিরত থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভারতের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হলেও, USCIRF বার বার সুপারিশ করা সত্ত্বেও, মার্কিন সরকার ভারতকে “বিশেষ উদ্বেগজনক দেশ”-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি। হয়তো এই কারণে ভারত সরকার আগের থেকে সুর একটু নরম করেছে। ভারতে ধর্মীয় নিপীড়ন নিয়ে মার্কিন সরকারের একের পর এক রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নয়া দিল্লি একটা পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারে। তারা এই সমস্ত অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে, দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে নিজস্ব রিপোর্ট তৈরি করার কথা ভাবতে পারে। জম্মু এবং কাশ্মীরের এক বাসিন্দাকে দেওয়া একটি চিঠিতে মোদি লিখেছেন, গোটা বিশ্ব ভারতের দিকে ঝুঁকছে, তার কারণ বৈচিত্রের জন্য ভারতীয়দের “স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা”। ভারতের সুনামে কালি ছেটানোর জন্য যদি ভিত্তিহীন বা ভুল কোনো দাবি করা হয়, সরকারের উচিত তার পাল্টা হিসাবে উপযুক্ত জবাব দেওয়া। তবে যে সমস্ত দিকগুলোতে খামতি রয়েছে, সেখানে প্রয়োজনীয় প্রতিকার করতে হবে। ADVERTISEMENT

