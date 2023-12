December 07, 2023 11:27 am | Updated 11:27 am IST

அனுமுல ரேவந்த் ரெட்டி ஒரு நீண்ட அரசியல் தூரத்தைக் கடந்து இந்தியாவின் மிக இளைய மாநிலமான தெலங்கானாவின் காங்கிரஸ் முதலமைச்சராகியிருக்கிறார். சித்தாந்தக் கடிவாளங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படாமல், லட்சியத் தீ எரிய, கடுமையாக உழைக்கும் திறனையும் கொண்டிருந்த திரு. ரெட்டியும் காங்கிரசும் ஒருவருக்கொருவர் சரியாகப் பொருந்திப் போனார்கள். ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கின் மாணவர் அமைப்பான அகில பாரத வித்யார்த்தி பரிஷத், தெலுங்கு தேசம் கட்சி ஆகியவற்றுடனான தனது தொடர்புகளை அறுத்தெறிந்துவிட்டு, 2017ல் காங்கிரசில் வந்து இணைந்தார் ரேவந்த் ரெட்டி. கட்சிக்குள் அவரது வளர்ச்சியானது, காங்கிரசின் வளர்ச்சியைப் போலவே மெச்சத்தக்கதாக இருந்தது. ஒருவேளை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப் பட்டதாயிருக்கலாம். தன்னுடைய பதவிக்கு திரு. ரெட்டியால் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆபத்து குறித்து தற்போது வெளியேறியிருக்கும் முதலமைச்சரான கே. சந்திரசேகர ராவ் முன்கூட்டியே உணர்ந்துகொண்டார். ஒட்டுக்கு பணம் கொடுத்தது தொடர்பான பரபரப்பான வழக்கில் அவர் சிக்கியதற்கு ஒருவேளை இது காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால், திரு. ரெட்டியின் உத்வேகத்தை இது எதுவும் உடைக்கவில்லை. கே. சந்திரசேகர ராவுக்கு எதிராக ரேவந்த் ரெட்டியின் ஓய்வில்லாத பிரச்சாரம், எதிர்க்கட்சி முகாமில் உள்ள பலர் தங்கள் பணிக்கு உண்மையாக இல்லை என நினைத்த பல வாக்காளர்களை அவருக்கு நெருக்கமாக்கியது. மத்திய காங்கிரஸ் தலைமையுடன் ஒரு நல்ல உறவை திரு. ரெட்டி வளர்த்துக் கொண்டதோடு, கட்சிக்கான ஒரு உத்வேகத்தையும் அளித்தார். மற்ற தலைவர்களுக்கு அவரோடு சேர்ந்துகொள்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

உச்சத்திற்குச் சென்ற பிறகு, காங்கிரசிற்கும் திரு. ரெட்டிக்கும் புதிய சவால்கள் ஏற்பட்டன. காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, ஜாதி அடிப்படையிலான நீதியை தனது அரசியலின் முகமாக முன்வைத்தார். தெலங்கானாவில் கட்சியின் வெற்றி என்பது, பல ஜாதியினரையும் பல மதங்களையும் உள்ளடக்கிய சமூகக் கூட்டணியால் கிடைத்தது. கட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்தவுடன், மிகத் தாமதமாக கட்சிக்கு வந்தவர் உச்சத்திற்கு வந்துவிட்டார் என மோசமான காலகட்டத்தில் கட்சியுடன் இருந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நியாயமாகவே வருத்தப்பட்டார்கள். தற்போது முடிந்த சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவராக இருந்த மல்லு பட்டி விக்ரமார்கா அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர். தலித்தான இவர், மாநிலம் முழுவதும் நடந்து கட்சிக்காக ஆதரவைத் திரட்டினார். காங்கிரஸ் தனது சமூக நீதி திட்டத்தை அர்த்தத்துடன் செயல்படுத்த விரும்பினால், அதனை மக்கள் நம்ப வேண்டும் என நினைத்தால், விக்ரமார்க்கா மிகுந்த மரியாதையுடன் அரவணைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். கட்சியில் 64 எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர். ஆனால், முதலமைச்சர் தவிர 17 பேர் மட்டுமே அமைச்சராக முடியும். 119 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டமன்றத்தில் மிக மெலிதான பெரும்பான்மையுடன் இருக்கும் புதிய அரசு, நிலையாக இருக்க வேண்டும். இந்த எல்லா விஷயங்களையும் மனதில் வைத்துத்தான், தனது தெலங்கானா அரசு ‘ஒரு நபர் கண்காட்சியாக’ இருக்காது என காங்கிரஸ் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது. மாநிலத்தில் உள்ள நலத் திட்டங்களை விரிவுபடுத்தப்போவதாகவும் காங்கிரஸ் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. தெலங்கானாவில் காங்கிரசின் ஆட்சியும் அரசியல் மேலாண்மையும் மற்ற மாநிலங்களில் எதிரொலிக்கும். குறிப்பாக ஆந்திரப் பிரதேசத்தில். திரு. ரெட்டிக்கும் காங்கிரசிற்கும் தெலங்கானா ஒரு நல்ல சவாலை முன்வைத்திருக்கிறது.

