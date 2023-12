December 07, 2023 11:06 am | Updated 11:06 am IST

অনুমালা রেভন্থ রেড্ডি ভারতের সবচেয়ে কনিষ্ঠ রাজ্য তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার জন্য অনেক লম্বা রাজনৈতিক পথ পেরিয়েছেন। মতাদর্শগত জটিলতায় আবদ্ধ না হয়ে, প্রবল উচ্চাকাঙ্খার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা প্রদর্শন করার মাধ্যমে কংগ্রেস এবং রেড্ডি একে অপরের আদর্শ সঙ্গী হয়ে উঠেছে। রেড্ডির একটা অতীত আছে। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অনুমোদিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং তেলুগু দেশম পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। সেসব পিছনে ফেলে, ২০১৭ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। দলে তার উত্থান, রাজ্যে কংগ্রেসের উত্থানের মতোই বেশ চমকপ্রদ এবং সম্ভবত উভয়ের মধ্যে একটা সংযোগ আছে। রেড্ডি যে তার জন্য আশঙ্কা হয়ে উঠতে পারে, তা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝ যায় কেন রেড্ডি চাঞ্চল্যকর অর্থের বিনিময়ে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে কোনো কিছুই রেড্ডিকে অগ্রসর হওয়া থেকে আটকাতে পারেনি। রাজ্যে বিরোধী শিবিরের অনেকেই তাদের নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করছিলেন না বলে মনে করা হচ্ছিল। এই অবস্থায় কেসিআরের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন রেড্ডি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে তিনি ভালো সম্পর্ক তৈরি করেন। তার নেতৃত্বের প্রভাবে বাকিরাও তাকে অনুসরণ করতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিলেন।

শীর্ষস্থানে উঠেছেন ঠিকই। তবে রেড্ডি এবং কংগ্রেসের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জাতিগত ন্যায়বিচারকে তার রাজনীতির একটি উপায়ে পরিণত করেছেন। এছাড়া তেলেঙ্গানায় দলের সাফল্যের পিছনেও বহু-জাতি, বহু-ধার্মিক সামাজিক জোট রয়েছে। কংগ্রেসের যেসব নেতারা দলের খারাপ সময়েও দলের সাথে ছিলেন, তারা ক্ষুব্ধ হতে পারেন যে দলে পরে যোগ দেওয়া একজন শীর্ষস্থানে উঠেছেন, যখন দল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছে। এই প্রসঙ্গে মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কার কথা উল্লেখ করতে হয়, যিনি বিদায়ী বিধানসভায় কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির নেতা ছিলেন। একজন দলিত, যিনি দলের জন্য রাজ্যজুড়ে একটি সফল পদযাত্রা পরিচালনা করেছেন। কংগ্রেস যদি তাদের সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে আদৌ বাস্তবায়িত করতে আগ্রহী হয় এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায়, তাহলে এই নেতাকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে হবে। দলের ৬৪ জন বিধায়ক আছে, তবে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মাত্র ১৭ জন মন্ত্রী হতে পারবেন। ১১৯ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা হয়েছে, তা টিকিয়ে রাখতে হলে নতুন সরকারকে স্থিতিশীল হতে হবে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরের কথা বিবেচনা করে বলতে হয়, কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তেলেঙ্গানা সরকার মোটেও ‘ওয়ান ম্যান শো’ হবে না। এছাড়া কংগ্রেস রাজ্যে অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আশ্বাস দিয়েছে। তেলেঙ্গানায় দলের প্রশাসন এবং রাজনৈতিক পরিচালনার প্রভাব অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশে এর প্রভাব পড়বে। রেড্ডি এবং কংগ্রেসের কাছে তাই তেলেঙ্গানা এমন একটি চ্যালেঞ্জ, যেখানে ভালো কাজ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

