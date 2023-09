দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রাজনীতি

September 25, 2023 12:38 pm | Updated 12:38 pm IST

একটি জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর হ্যাংঝৌতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবারের এশিয়ান গেমসের সূচনা করেছেন। চীনের থেকে এমন চমৎকার আয়োজনের প্রত্যাশাই ছিল, যা এশিয়ান সংহতির এক বৃহত্তর বার্তা তুলে ধরবে। তবে এশিয়ান গেমসের ১৯তম সংস্করণে রয়েছে নানা বিতর্ক, যা সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠেছে। অরুণাচল প্রদেশের তিন ভারতীয় উশু খেলোয়াড়কে শেষ মুহূর্তে চীনে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি সেদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার প্রতিবাদ হিসাবে, এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগের দিন প্রস্তাবিত চীন সফর বাতিল করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। গেমসের অংশ নিতে ভারতীয় টিমের সাথে চীনে যাওয়ার জন্য নেইমান ওয়াংসু, ওনিলু তেগা এবং মেপুং লামগু নামের ওই তিন অ্যাথলিটকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে পরে জানা যায় যে বিমান সংস্থাকে দেওয়া চীনের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে বলা হয়, তারা চীনগামী বিমানে উঠতে পারবেন না। চীন এর আগে অরুণাচল প্রদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্টেপলড ভিসা ইস্যু করেছি। জুলাই মাসে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। চেংদুতে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে অরুণাচল প্রদেশের তিনজন উশু খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। তাদেরকে স্টেপলড ভিসা ইস্যু করা হয়। তবে এবার প্রতিহিংসাবশত চীন খেলোয়াড়দেরকে নিজেদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দিল না বলেই মনে হচ্ছে, তার কারণ ডিজিটাল ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অ্যাথলিটদের ভিসার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় কর্মকর্তারা তাই মনে করছেন, বেজিং বেনজিরভাবে বিমান সংস্থাকে নির্দেশে দিয়েছে যে ওই খেলোয়াড়রা যেন বিমানে না ওঠেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত এবং পূর্ব পরিকল্পিত বলে বর্ণনা করেছে।

এটা প্রথম নজির নয়, যেখানে চীন নিজেদের জিওপলিটিক্যাল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কোনো ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করছে। যদিও এই ধরনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজনীতি কাঙ্খিত নয়। গত বছরের ফেব্রুয়ারির ঘটনা, বেজিং শীতকালীন অলিম্পিক্সের মশালবাহক হিসাবে গালওয়ান ভ্যালিতে সংঘর্ষে জড়িত থাকা পিপলস লিবারেশন আর্মির এক কমান্ডারকে বেছে নেওয়ার মতো ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই ধরণের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের একটি আন্তরিক আয়োজক এবং আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী সমর্থনকারী হিসাবে চীনের স্ট্যাটাসের কথা মাথায় রেখে তখন এবং এখন আয়োজনকারীরা এই বিতর্ক থেকে অনায়াসে চোখ সরিয়ে নেয়। এশিয়ার অলিম্পিক কাউন্সিলের কার্যকরী প্রেসিডেন্ট রণধীর সিং হ্যাংঝৌতে প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সাথে দেখা করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি অ্যাথলিটদেরকে চীনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তা সরাসরি উল্লেখ না করে বলেন, বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে। এশিয়ান গেমস ছাড়াও চীনের সর্বশেষ এই পদক্ষেপ ফের একবার আমাদেরকে দুই দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া অবিশ্বাসের সম্পর্ক এবং ভিসা সহ দীর্ঘদিন ধরে অমিমাংসিত সমস্যার সমাধান করার জন্য পর্যাপ্ত যোগাযোগ চ্যানেলের অভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়াদিল্লি সঠিকভাবেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সীমান্ত এলাকায় শান্তি না ফিরিয়ে আনলে এবং লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বরাবর ডিসএনগেজমেন্ট সম্পূর্ণ না করলে দুই দেশের সম্পর্ক আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বেজিং যতক্ষণ না পর্যন্ত সীমান্ত সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করছে, ততক্ষণ বর্তমানের অবস্থা, যা ভারত বা চীন, কারোর জন্য যথাযথ নয়, তা সম্ভবত চলতে থাকবে।

