রাজনৈতিক মকুব

May 02, 2023 10:33 am | Updated 10:33 am IST

যেভাবে আনন্দ মোহন সিংকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা উদ্বেগজনক

গত মাসের শেষের দিকে বিহার সরকার আনন্দ মোহন সিংয়ের শাস্তি মকুব করার বিষয়টি মঞ্জুর করেছে। যে পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা রাজনৈতিকভাবে একটি আশাব্যাঞ্জক ছবি তুলে ধরছে না। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে গোপালগঞ্জের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন তরুণ আইএএস অফিসার, জি. কৃষ্ণাইয়াকে খুন করার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এই প্রাক্তন সাংসদকে যখন শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়, তখন তিনি নিজের ছেলের বাগদান অনুষ্ঠানের জন্য প্যারোলে জেলের বাইরেই ছিলেন। পুলিশের একটি এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, আনন্দ মোহন সিংয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বেশ কিছু জনতা ভূমিহীন, তফসিলি জাতির ওই সিভিল সার্ভেন্টকে খুন করেন। গত ১০ এপ্রিল বিহার প্রিজন ম্যানুয়াল ২০১২-তে একটি সংশোধনী আনে বিহার সরকার। যে সব মামলার ক্ষেত্রে শাস্তি মকুব বিবেচনা করা যাবে না, সেটির তালিকা থেকে “কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তার মৃত্যু”-কে সরিয়ে দেওয়া হয়। স্পষ্টতই, আনন্দ মোহন সিংকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০০৭ সালে পাটনা ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন কোর্ট তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, যা পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করা হয়। এর পর নিয়মের সংশোধন বা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২৭ জন জেলবন্দীর মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে আনন্দ মোহন সিংও ছিলেন (তারা সবাই কমপক্ষে ১৪ বছর জেল খেটেছেন)। রাজ্য সরকার বলছে তারা সমস্ত নিয়ম এবং রেগুলেশন মেনেই এই কাজ করেছে। তবে এই যুক্তি মানা যায় না। তার কারণ নিয়মাবলীতে যে সংশোধন করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনী যে বিহারকে অন্য রাজ্যের সমকক্ষ করে তুলেছে, এমন যুক্তিও দুর্বল। এর কারণ রাজনীতিকে অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একসময়ের কুখ্যাত রাজ্যটিতে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আইনের মূল সংস্থান প্রস্তুত করা হয়েছিল। আনন্দ মোহন সিংয়ের “ভালো আচরণের” যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ হলো ২০২১ সালের অক্টোবরে তার জেল কক্ষের মধ্যে থেকে মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমন একটি পদক্ষেপের পিছনে আসলে যে কারণ আছে, তা আন্দাজ করাটা খুব কঠিন হবে না। গত জানুয়ারিতে একটি অনুষ্ঠানে আনন্দ মোহন সিংয়ের সমর্থকদেরকে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, প্রাক্তন সাংসদকে মুক্ত করতে তিনি “আপ্রাণ চেষ্টা” করছেন। নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে আশার খবর হলো যে ওই মৃত সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী উমা কৃষ্ণাইয়া, সুপ্রিমকোর্ট সহ অন্য আদালতে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছেন। বিহার সরকারের এই পদক্ষেপ সিভিল সার্ভেন্টদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি এমন একটি অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, যা সুশাসনের নীতিকেই জোরালো ধাক্কা দিয়েছে। কোনো যুক্তিতেই এই মামলায় নেওয়া পদক্ষেপকে সঠিক বলা যায় না। এছাড়া এটির কারণে সরকারি কর্মকর্তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখতে এক প্রকার বাধ্য যে, সংবিধানের আওতার বাইরে থেকেও কোনো ব্যক্তির গ্রহণ করা পদক্ষেপের প্রভাব থাকবে। সুশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, তার কেস স্টাডি হিসাবে অন্য রাজ্যগুলো আনন্দ মোহন সিংয়ের মুক্তির বিষয়টি একটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। একটি যথার্থতার বিষয় হিসাবে, বিহার সরকারের উচিত এই প্রাক্তন সাংসদকে মুক্তি দেওয়া এবং মুক্তি সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন পুনরায় বিবেচনা করে দেখা। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.