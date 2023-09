September 25, 2023 12:35 pm | Updated 12:35 pm IST

গত সপ্তাহেই ভারতীয় সংসদ নতুন, ঝকঝকে ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তারপর প্রধানমন্ত্রী সংসদের সকল সদস্যকে অতীতের সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে এক নতুন সংসদীয় ইতিহাস রচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এই নতুন পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ে যাই করি না কেন, সেটা যেন দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে ওঠে। একটি নতুন সূচনা যেভাবে হওয়া উচিত, ঠিক সেভাবেই মোদী সরকার সংসদ এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলোতে মহিলাতের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণের জন্য একটি বিল পেশ করে। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলটির প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করে। তবে কিছু রাজনৈতিক দল এই বিলের বাস্তবায়নের টাইমলাইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং কিছু দল অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের দাবি তোলে। তবে ঐক্যের এই ছবি এবং ইতিবাচক উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব শীঘ্রই এমন কিছু ঘটনার মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়, যেগুলো সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের অবমাননার সমতুল। লোকসভায় ভারতের চন্দ্রযান মিশন নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিষয়টি যে নির্দিষ্ট কোনো দলীয় বিষয়, তা বলা যাবে না। এই আলোচনা চলাকালীন মুসলমান কমিউনিটির এক সাংসদের উদ্দেশ্যে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক সাংসদ। তখন কেন্দ্রর শাসক দলের অন্যান্য সাংসদ হাসাহাসি করছিলেন। অন্যদিকে মহিলাদের সংরক্ষণ বিলের ব্যাপারে আলোচনার সময় সরকারের সমর্থনে রাজ্যসভায় গ্যালারির ভিজিটররা রাজনৈতিক স্লোগান তোলেন। কাউকে বাহবা দেওয়ার এটি একটি অনুপযুক্ত উপায়।

বিজেপি সাংসদের আচরণ প্রশংসনীয় হলেও পরবর্তীতে দলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। গণ্ডগোল চলার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মন্তব্যের জন্য সভার কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেননি। তবে ঠিক তার পরেই এই সমগ্র পর্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য দলের তরফ থেকে একাধিক মুখপাত্রকে ময়দানে নামানো হয় এবং যিনি ভুক্তভোগী বা যাকে টার্গেট করা হয়েছে, তার ঘাড়েই তারা ঘটনায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দোষ চাপিয়েছেন। এছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে বিরোধী শিবিরের কিছু নেতার মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে সংসদের সদস্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের সাফাই দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে। লোকসভার স্পিকার অতীতে বিরোধী শিবিরের অনেক সদস্যকে খারাপ আচরণের জন্য সাসপেন্ড করেছেন। এই ঘটনার ব্যাপারেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নেবেন এবং কারোর বিরুদ্ধে, বিশেষত পার্লামেন্টের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা যায় না, তা স্পষ্ট করে দিতে একটি নজির হিসাবে কড়া পদক্ষেপ নেবেন, এমন প্রত্যাশা করাটাই স্বাভাবিক। এদিকে ভিজিটরদের গ্যালারি থেকে স্লোগান তোলার ব্যাপারে অনেক বিরোধী নেতা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখেছেন। এই ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন। নতুন বিল্ডিংয়ে সদস্য এবং প্রতিষ্ঠান ও লোকজনের মধ্যে অবশ্যই ভালো আলোচনার পরিবেশ থাকা উচিত।

