ভারতে খেলা হবে

June 29, 2023 12:45 pm | Updated 12:45 pm IST

১৯৮৩ সালে ভারত প্রথমবার বিশ্বকাপে জয়ী হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির ৪০তম বছরের কাছাকাছি যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক তখনই খেলাটির মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্রে ফিরে এল ক্রিকেটের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট। এর আগে ভারত ১৯৮৭, ১৯৯৬ এবং ২০১১ সালে চ্যাম্পিয়নশিপটির আয়োজন করেছে। ২০২৩ সালের টুর্নামেন্টটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, তা আগে থেকেই সবার জানা ছিল। তবে গত মঙ্গলবার, বিসিসিআইকে পাশে নিয়ে, ম্যাচের চূড়ান্ত শিডিউল ঘোষণা করেছে আইসিসি। টুর্নামেন্ট ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের প্রথম এবং শেষ ম্যাচ, উভয়েরই আয়োজন করবে আহমেদাবাদ। আয়োজক দেশ কখনোই জিততে পারে না, এই ধারণাটি গত কয়েক এডিশনে ধীরে ধীরে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তার কারণ ঘরের মাঠেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত (২০১১), অস্ট্রেলিয়া (২০১৫) এবং ইংল্যান্ড (২০১৯)। এবার উৎসবের মরসুমে ভারতে ফিরছে বিশ্বকাপ। তাই মেন ইন ব্লু খেলার মাঠেও আলোর রোশনাই দেখাতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। গত সোমবার আকাশে বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে। এটা নেহাতই মার্কেটিং কৌশলের একটি অংশ। তবে বাস্তবে কী ঘটে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ক্যালেন্ডারের অধিকাংশ অংশ জুড়েই থাকে ডোমেস্টিক টি-২০ লিগ। এই অবস্থায় ওডিআইকে প্রাসঙ্গিক থাকতে হলে, বিশ্বকাপের প্রয়োজন। টেস্ট নিয়ে রোমান্স এবং টি-২০ ক্রিকেটের উন্মাদনার মাঝে ওডিআই কিছুটা ঝাঁঝ হারিয়ে ফেলেছে। পুরানো দিনে ওয়ান ডে ক্রিকেটের সেই গৌরবময় দিনগুলো এখন অনেকের কাছে নস্টালজিয়া বলে মনে হয়। তবে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ওডিআই ফরম্যাট ফের একবার তরতাজা হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বের সীমিত কিছু দেশে ক্রিকেট খেলা হয়ে থাকে। প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের বাইরেও খেলাটির বিস্তার করার জন্য আইসিসি এই টুর্নামেন্টকে অনেকাংশে ব্যবহার করে। ভারতে গ্রীষ্মকাল মানেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে একটা ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। সেই তুলনায়, ঘরোয়া ক্রিকেটের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমছে। বিশ্বকাপ ফের একবার লোকজনকে ওয়ান ডে ক্রিকেটের জন্য স্টেডিয়ামমুখী করে তুলতে পারে এবং ওডিআইতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। এর পাশাপাশি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কার মতো টিমকে এবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে হচ্ছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের আগে থেকেই মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়াটা একটি চমৎকার ব্যাপার। আমাদের দেশের টিমের প্রসঙ্গে বলতে হয়, রোহিত শর্মাদের সামনের রাস্তাটা বেশ কঠিন। ২০১১ সালে এম.এস ধোনি যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, রোহিতের দলের কাছে তার পুনারাবৃত্তি করাটা সহজ হবে না। সেবারের চ্যাম্পিয়ন দলের একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে বর্তমান দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি। কিং কোহলি এবং সতীর্থদেরকে আইসিসি ইভেন্টে ভারতের ট্রফির খরা কাটাতে হবে। ভারত শেষবার আইসিসি টুর্নামেন্টে জয়ী হয়েছিল ২০১৩ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরার খেতাব পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। তবে তারপর থেকে আর কোনো আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। মাঠের বাইরে, কূটনীতিও এবারের বিশ্বকাপে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান সফরে যেতে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অনীহার ফলে প্রতিবেশী দেশটির ক্রিকেট বোর্ড বেশ হতাশ। এবার তাদেরকে বিশ্বকাপের জন্য ভারতে আসতে হবে। এক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে যে, ভারত সরকারের তরফ থেকে পাক দলের জন্য ভিসা প্রক্রিয়াকে সহজ করা হবে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার উসমান খোয়াজা এবং পাকিস্তান ফুটবল দলকে শেষ মুহূর্তে ভিসা প্রদান করা হয়েছিল। খেলার যে একটা সুপ্ত ক্ষমতা আছে, সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকা শাসকদের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো দেখায় না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.