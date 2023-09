অপরিণত হুমকি

September 07, 2023 09:28 am | Updated 09:29 am IST

এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়ার (ইজিআই) প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকজন এডিটরের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের এবং মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংয়ের আক্রমণাত্মক মন্তব্য থেকে মূলত ইজিআইয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটির প্রকাশ করা একটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে অপরিণত ও ভীতি প্রদর্শনকারী প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। গত মে মাসের প্রথম দিকে রাজ্যটিতে যে জাতিগত সংঘাত শুরু হয়েছিল, সেটির মিডিয়া কভারেজের ব্যাপারে রিপোর্টে নজর দেওয়া হয়েছে এবং এই উপলব্ধি হয়েছে যে, সংঘাতের সময় সাংবাদিকরা একতরফা কভারেজ প্রদান করে গিয়েছেন। এছাড়া রিপোর্টে থাকা নানা পর্যবেক্ষণ ও উপসংহারে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, মণিপুরে চলতে থাকা সংঘাতের সময় রাজ্য নেতৃত্বও পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন। তবে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টে (এফআইআর) যাদের নাম রয়েছে, তাদেরকে গ্রেফতারি থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করেছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তারা এই এফআইআর দাখিল করে কোনো ভুল কাজ করেননি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিন সদস্যের প্যানেল যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তা একতরফা, এটি দুটি কমিউনিটির মধ্যে শত্রুতা তৈরি করবে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করবে এবং আরও হিংসায় উস্কানি দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী শুধু এখানেই থেমে থাকেননি। রিপোর্টের সামালোচনা করার পাশাপাশি এটির লেখকদেরকে তিনি “রাজ্য-বিরোধী, দেশ-বিরোধী এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধী” বলে তোপ দেগেছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে, লেখকদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলে তিনি তাদেরকে রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন না। বীরেন সিং রিপোর্টের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করতেই পারেন। তবে তিনি হুমকির সুরে এই ধরনের বিবৃতির পিছনে কোনো যুক্তি দেখাতে পারবেন না। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা হিংসা ও সংঘাতের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও উত্তর খোঁজার চেষ্টার জন্য কাউকে যে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

মণিপুরে সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতমূলক ভূমিকা পালন করছে। এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখার জন্য গিল্ডের তরফ থেকে একটি টিম পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া ভারতীয় সেনার তরফ থেকেও অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, রাজ্যটিতে মিডিয়া কভারেজের মাধ্যমে আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ফিরিয়ে আনার পথে এটি বাধা তৈরি করছে। একতরফা কভারেজের ত্রুটি শনাক্ত করার পাশাপাশি রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইন্টারনেটে বিধি-নিষেধ জারির ফলে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং সাংবাদিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সংঘাতমূলক পরিস্থিতির যাতে আর অবনতি না ঘটে, তার জন্য সেল্ফ-সেনসরশিপ বেছে নেওয়া এবং সংবাদের জন্য রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করার বিষয়টিও প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, “এন. বীরেন সিংয়ের শাসনব্যবস্থায় এই বর্ণনা একটি সঙ্কীর্ণ জাতিগত সংঘাতে পরিণত হয়েছে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই কমিউনিটির পক্ষপাতমূলক দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে”। সংবাদমাধ্যমের আচরণ সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে রাজ্য সরকারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এরকম সরাসরি অভিযোগ তোলাটা কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে অন্যদিকে এই রিপোর্টে এমন সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে পক্ষপাতমূলক বা প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব থাকলে তা সাংবাদিকদের কভারেজের ওপরেও প্রভাব সৃষ্টি করে। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্যানভাসে দেখা যাচ্ছে যে মণিপুরে বিবাদে জড়িয়ে পড়া দুটি কমিউনিটির মধ্যে সমস্যা মেটাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। নাগরিক সমাজের তরফ থেকে সত্যতা যাচাই করার উদ্যোগকে থামাতে যদি পুলিশ-আইনকে হাতিয়ার করা হয়, তাহলে সেটা কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করবে না।

