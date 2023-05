পাওয়ারের খেলা

May 11, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

নির্বাচনের আগে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ তৈরি হতে পারে

মহারাষ্ট্রের রাজনীতি একটি চরম মোড় নিয়েছে। ২০২২-এর জুন মাসে, শিবসেনা দলের প্রতিষ্ঠাতা, বাল ঠাকরের পুত্র উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, শিবসেনার মূল ক্ষমতা যে তাদের হাতে রয়েছে, এমনটা দাবি করা ১৫ জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য করেছিলেন। এই ঘটনার ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রত্যাশা এবং আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের আগে রাজনীতির কুশীলবরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে কোন অবস্থান থেকে তারা সবথেকে বেশি ফায়দা লাভ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইন্ট্রা এবং ইন্টার-পার্টি ডায়নামিক্স প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। শরদ পাওয়ার সম্প্রতি নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে তিনি ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। তার দলের মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভের যে আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছিল, তা এই পদক্ষেপের ফলে নিভে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে আছেন খোদ শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার, যিনি মনে করেন এবার কাকার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে নিজেকে জাহির করার সময় এসে গিয়েছে। সেই মতো তিনি সম্মুখভাগে এসেও গিয়েছেন এবং ফের একবার দলের প্রতি ভাইপোর যে আনুগত্য আছে, তা উল্লেখ করেছেন। তবে এখানেই রয়েছে কাহানি মে ট্যুইস্ট। ৮২ বছর বয়সী শরদ পাওয়ার চাইছেন মেয়ে সুপ্রিয়া সুলে তার রাজনৈতিক উত্তরসূরি হয়ে উঠুক। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা কী হতে পারে, সে সম্পর্কেও জল মাপছেন শরদ পাওয়ার। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে একজোট করতে উদ্যোগী হওয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই সপ্তাহের শেষের দিকে মুম্বইয়ে যাবেন শরদ পাওয়ার এবং ঠাকরের সাথে দেখা করতে। তার আগে মঙ্গলবার ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সাথে নীতীশ দেখা করেছেন। শিবসেনার সাথে বিচ্ছেদ থেকে বিজেপি ফায়দা লাভ করেছে। এবার তারা রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উপায় খুঁজছে। বিজেপির সাথে জোটের পথে না হেঁটে শিণ্ডে শিবির নিজেদের পায়ের তলার মাটি কতটা শক্ত করতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অন্যদিকে দলকে একজোট করার মতো একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে ঠাকরের সামনে। তিনি হিন্দুত্ববাদের রাস্তায় হেঁটে রাজ্য রাজনীতিতে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের নিরিখে বিজেপির পরেই ছিল শিবসেনার অবস্থান। দীর্ঘদিন তারা একে অপরের জোট সঙ্গী হলেও রাজনীতির ময়দানে তাদের মধ্যে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুটি দলই হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাস করে। তবুও তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রবল মতপার্থক্য আছে। তাই তাদের জোট সম্পর্ক টেকেনি। এছাড়া এই পরিস্থিতির জেরে ঠাকরে, ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে পরিচয় দেওয়া কংগ্রেস এবং এনসিপির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক মহা বিকাস আঘাড়ি তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস নিজেকে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির বিকল্প একটি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে পেশ করে। তবে সেনার সাথে জোট অক্ষত রাখতে হলে তাদেরকেও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কিছু আসন ছেড়ে দিতে হতে পারে। এছাড়া কংগ্রেসের মধ্যেও ইগোর লড়াই এবং নেতৃত্বের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য রয়েছে। ADVERTISEMENT

