সংকীর্ণ আইন

November 22, 2023 12:48 pm | Updated 12:48 pm IST

পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্ট একটি সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। যে সব বেসরকারি কাজের মাসিক বেতন ৩০,০০০ টাকার কম, সেগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্যের আদি বাসিন্দাদের ৭৫% সংরক্ষণ প্রদানকারী হরিয়ানা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট অব লোকাল ক্যান্ডিডেটস অ্যাক্ট, ২০২০ খারিজ করেছে আদালত। আদালত বলেছে যে, ওপেন মার্কেট থেকে লোকজন নিয়োগের ব্যাপারে বেসরকারি সংস্থার উপর বিধি-নিষেধ চাপানোর জন্য রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে না। এটি তাদের এক্তিয়ারের বাইরে থাকা দরকার। এছাড়া বলা হয়েছে, সংবিধানের আর্টিকেল ১৯ অধীনে প্রদান করা স্বাধীনতা এবং আর্টিকেল ১৪ অধীনে প্রদান করা সাম্যতার অধিকার বিরোধী। আদালত বলেছে যে, স্থানীয়দের জন্য ৭৫% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইনটি দেশের বাকি অংশের নাগরিকদের অধিকার বিরোধী হয়ে উঠেছে এবং এই ধরনের আইন দেখে অন্যান্য রাজ্যও একই ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, যার ফলে গোটা ভারতে “কৃত্রিম দেওয়াল” তৈরি হবে। আদালত আরও বলেছে, আইনটি কর্মীদের ভারতের যে কোনো জায়গায় স্বাধীনভাবে স্থানান্তর করার ন্যায্য অধিকারের উপর অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। আদালত বলেছে, আইনটিতে বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের জন্য যে শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনেকটা “ইন্সপেক্টর রাজ”-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যতেও এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ২০১৯ সালে রাজ্যটির উত্তীর্ণ করা আইনটি অসাংবিধানিক হতে পারে। তবে মেরিটের ভিত্তিতে এখনও মামলাটির শুনানি বাকি আছে। কর্মীরা নিজেদের দক্ষতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী, কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে যেতে পারেন। তবে রাজ্যগুলো যদি দেওয়াল তৈরি করে এবং সঠিক সুযোগ কাজে লাগানো থেকে অন্যান্য রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের বাধা দেয়, তাহলে গরীব রাজ্যের নাগরিকদেরকে নিজেদের এলাকাতেই অস্বচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করতে হবে। এটি গোটা দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলবে। স্থানীয়দের জন্য ব্লু কলার বা কায়িক পরিশ্রমের কাজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সমস্যাজনক এবং অসাংবিধানিক। তবে, আর্থিকভাবে সাধারণত স্বচ্ছল রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী বা অন্য রাজ্য থেকে আগত লোকজন সব কাজ পেয়ে যাচ্ছেন, স্থানীয়দের এমন ভাবনার পিছনে যে যুক্তি আছে, তার প্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারগুলো আইন প্রণয়ন করে এমন একটা দায়সারা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে। অনেক বেসরকারি সংস্থা আছে, যারা মাইগ্রেন্ট লেবার মার্কেটকে কাজে লাগায়। তার কারণ, এই ধরনের কর্মীরা সাধারণত কম পারিশ্রমিকে দীর্ঘ সময় কাজ করেন। তারা খুব সামান্য বা শূন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধা পান। এর ফলে লেবার মার্কেটের মধ্যে দুটো ভাগ তৈরি হয়। একদিকে কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজি হয়ে যাওয়া বহিরাগতরা এবং অন্যদিকে, আরও বেশি দর কষাকষির ক্ষমতা রাখা স্থানীয় কর্মীবাহিনী। রাজ্যগুলো যদি প্রকৃত অর্থেই কর্মীদের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে তাদের উচিত এটা সুনিশ্চিত করা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যেন মাইগ্রেন্ট কর্মীরা আইনিভাবে ন্যায্য, মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করেন। এর মাধ্যমে সব কর্মীর জন্য সাম্য তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে নিয়োগকর্তাদের শোষণমূলক প্রথার উপরেও কাটছাঁট করা হবে। লেবার মার্কেটে সুরক্ষাবাদ এই প্রসঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ নয়।

