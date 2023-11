অতি সক্রিয়তা

November 11, 2023 03:53 pm | Updated 03:53 pm IST

যে তৎপরতার সাথে লোকসভার এথিক্স কমিটি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ থেকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটুকুও নৈতিকতা বা সুবিচার নেই। এই সুপারিশটি স্রেফ একজন সরকারের সমালোচকের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। এছাড়া, এই পদক্ষেপটি সাংসদদের কাছেও একটা সতর্কবাণী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সরকারকে নিজেদের কাজের জন্য কৈফিয়ত চাইলে, তাদের কপালেও এমন পরিণতি জুটতে পারে। কমিটির প্রক্রিয়া বা সিদ্ধান্ত, কোনোটাই স্পষ্ট কোনো নীতির ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি। ইলেক্ট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সহায়তা নিয়ে কমিটি জানতে পেরেছে যে, সাংসদের লগইন ক্রিডেনসিয়াল ব্যবহার করে দুবাই থেকে ৪৭বার পার্লামেন্টের পোর্টাল অ্যাক্সেস করা হয়েছিল। এমনকি পার্লামেন্টারি প্রশ্নগুলোও বিদেশ থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কমিটির এক বিরোধী সদস্য জানিয়েছেন, প্রশ্ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে সাংসদের সঙ্গীরা করে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সাংসদরা পার্লামেন্টে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কোনো শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়াই ধরে নেওয়া যে কোনো পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তারপর একজন নির্বাচিত সাংসদকে আইনসভা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়াটা সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর একটা আঘাতের সমতুল। মহুয়া মৈত্রকে দোষী সাব্যস্ত করার পর তার বিরুদ্ধে কমিটির এক সদস্য ‘কুইড প্রো কুয়ো’ বা সমতুল বিনিময়ের ভিত্তিতে তদন্ত চালানোর জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই পদক্ষেপটিতে ন্যায়বিচারের নীতিকে সম্মান করা হয়নি।

সাংসদদেরকে যদি নিজেদের লগইন ক্রিডেনসিয়াল অন্যদের সাথে শেয়ার করা থেকে নিষেধ করা হয়, তাহলে সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এখন যেহেতু পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত সদস্যকে পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার করার কঠোরতম সিদ্ধান্তটি কমিটি নিয়ে ফেলেছে, যার মাধ্যমে তার নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটারদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাই এই পরিস্থিতিতে এটাও তদন্ত করে দেখা দরকার যে অন্যান্য সাংসদরা কীভাবে নিজেদের পার্লামেন্টারি প্রশ্নগুলো প্রস্তুত এবং জমা করেন। ইশারা-ইঙ্গিত এবং অনুমানের ভিত্তিতে বেছে বেছে একজন সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকসভায় একজন সদস্যের বিরুদ্ধে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরী যেভাবে অসম্মান ও আপত্তিকরভাবে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিলেন, সেই অভিযোগ নিয়ে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটির দায়সারা প্রতিক্রিয়ার তুলনায় মহুয়া মৈত্রের বিষয়টি একটা সম্পূর্ণ আলাদা ছবি পেশ করছে। লোকসভার মধ্যেই একজন সদস্য যে অন্য সদস্যকে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে পারেন, তাকে হুমকি দিতে পারেন, এটা একটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ব্যাপার। তবে এসবের পাশাপাশি এটাও বলতে হয়, মহুয়া মৈত্র যেভাবে তার অফিসিয়াল কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত নন, এমন এক ব্যক্তিকে নিজের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, সেটির মধ্যে বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে। যারা সরকারের বিরুদ্ধে নানা বিষয় নিয়ে সরব হয়ে ওঠেন, এটা তাদের কাছে একটা নিদর্শন যে, তারা যেন নিজেদেরকে যে কোনো নিয়ম অমান্য করার বিষয় থেকে দূরে রাখেন।

