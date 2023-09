সুবিধাজনক মুহূর্ত

September 05, 2023 09:32 am | Updated 09:32 am IST

জিএসটি খাতে সরকারের রেকর্ড পরিমাণ রোজগার হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম পাঁচ মাসে জিএসটি থেকে রোজগার ১১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি মাসে জিএসটি খাতে গড় রোজগারের পরিমাণ হয়েছে ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা, গত বছর যার পরিমাণ ছিল ১.৫ লক্ষ কোটি। শুধু তাই নয়, এপ্রিল মাসে ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা রোজগারের নজিরও রয়েছে, যা ছিল প্রথম ত্রৈমাসিকে ১১.৫% বৃদ্ধি। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে বৃদ্ধির পরিমাণ কমে গিয়ে যথাক্রমে ১০.৮% এবং ১০.৭৬% হয়েছিল। ২০২১ সালের জুলাই মাসের পর এটি ছিল সবচেয়ে ধীর গতির বৃদ্ধি। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, জুলাই মাসে সম্পন্ন হওয়া লেনদেনের প্রেক্ষিতে আগস্টে রোজগারের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। যদিও জুলাই মাসে এর পরিমাণ ছিল ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা। একটি পৃথক ভিত্তিতে, দুই মাস নিম্নগামী হওয়ার পর আগস্ট মাসে পণ্য রপ্তানি প্রায় ৩% বৃদ্ধি পায়। তাতে বিবেচনামূলক চাহিদায় কিছুটা রিকভারির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যদিকে ডোমেস্টিক লেনদেন এবং পরিষেবা রপ্তানি থেকে ১৩.৮% রোজগার হয়েছে, যা জুলাই মাসের ১৫.১% এর চেয়ে কম। তবে আসন্ন উৎসবের দিনগুলোতে উভয় সোর্স থেকে রোজগার বাড়তে পারে। এসবের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে মুদ্রাস্ফীতি। দাম বৃদ্ধির পর উচ্চবিত্তরা তাদের সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারলেও নিম্নবিত্তরা সমস্যায় পড়েন। তাদেরকে তখন সংসার চালানোর খরচ হ্রাস করতে হয়।

এই মাসের রোজগারের মধ্যে বার্ষিক ৫ কোটির বেশি রোজগার করা সংস্থাগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক ই-ইনভয়েসিং, ট্যাক্স কাঠামোর উন্মুক্ত দিকগুলোর সংশোধন করার মতো বিষয়গুলো দৃশ্যমান হবে। তবে এখন থেকে দুই মাসের জন্য উৎসবের প্রভাব উপলব্ধি করা যাবে। ট্যাক্স সংগ্রহের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে ট্যাক্স সংগ্রহের ব্যাপের যে উদ্বেগ ছিল, এবার হয়তো তা থাকবে না। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া এবং রেজিস্ট্রেশন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সামগ্রিকভাবে জিএসটি থেকে রোজগারের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এটি জটিল বহুস্তরীয় রেট জিএসটি কাঠামোকে আরও সরল ও যুক্তিপূর্ণ করে তোলার একটি সুযোগ প্রদান করছে। গত বছর অর্থমন্ত্রক ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মুদ্রাস্ফীতি থিতু না হওয়া পর্যন্ত দর সংশোধন করা যাবে না। এই বছর জানানো হয়েছিল, যৌক্তিকতার পরিকল্পনা আপাতত বিশ বাঁও জলে, এমনকি সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির আগে। নতুন রেট কাঠামো সুপারিশ করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি মন্ত্রীদের গ্রুপ এখনও তৈরি করা হয়নি। জিএসটি ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব থাকলেও কেন্দ্র হয়তো পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ভোটারদেরকে এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। তবে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, তাতে সত্যিই অনেক লোকসান হয়ে যাবে। যদি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা হয়, তাহলে ট্যাক্স রেট সংক্রান্ত পরিবর্তন থেকে সুদের প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ কিছুটা সুরাহা পেতে পারেন। তবে যাই হোক না কেন, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই এক বছর পর নতুন করে গোটা প্রক্রিয়াটা ফের শুরু করার পরবির্তে বরং মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি রাজ্যগুলোর সাথে অবশ্যই আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

