সূর্যের পথে পদচারণ

September 04, 2023 12:04 pm | Updated 12:04 pm IST

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে একটি রোবোটিক ল্যান্ডার এবং রোভার সফট-ল্যান্ড করার প্রায় এক সপ্তাহ পরে, এটি আদিত্য-এল১ নামে একটি মহাকাশযান সূর্যের অধ্যয়নের জন্য তৈরি করা ভারতের প্রথম মহাকাশ অভিযান শুরু করে। উৎক্ষেপণের মাত্র অর্ধেক দিনের মধ্যেই, ইসরো ঘোষণা করেছিল যে চন্দ্র রোভার তার নির্ধারিত পৃষ্ঠের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছে এবং এটি দুই সপ্তাহ-দীর্ঘ চন্দ্র রাত শুরু হওয়ার আগে “পার্ক করা” হয়েছে। এই ভিগনেটটি ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির অংশে একটি নির্দিষ্ট উন্নতিকে তুলে ধরে: এটি এমন একটি পর্যায়ে প্রবেশ করে যেখানে শক্তিশালী থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ার মহাকাশ অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব থেকে আলাদা করা যায় না, এমনকি এটি সূর্য অধ্যয়নের একটি পুরানো ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার উদাহরণ কোডাইকানাল সোলার অবজারভেটরি। আদিত্য-এল১ সূর্যকে একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সাতটি যন্ত্রের স্যুট সহ অধ্যয়ন করবে: চারটি রিমোট সেন্সিং এবং তিনটি ইন সিটু (অর্থাৎ, সরাসরি একটি নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানের উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে)। যদিও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র এবং টেলিস্কোপের প্যানোপলি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা এবং অব্যাহত রয়েছে, তবুও সূর্য এখনও অনেক গোপনীয়তা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র প্রকাশ্যে আসতে চলেছে, যদিও সূর্যের আশেপাশের পরিবেশে তারাদের প্রভাবের নির্মমতার কারণে এটি করা সহজ হয়েছে বলা যায়। এর উদাহরণ হল সৌর বায়ুর বিবরণ, চার্জযুক্ত কণার একটি প্রবাহ যা সূর্য থেকে মহাকাশে প্রবাহিত হয়। সৌর বায়ু মহাকাশের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে মহাকাশযানের ডিজিটাল উপাদান পরীক্ষা করে, আদিত্য-এল১-এর ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানগুলিকেও জানাতে পারে। অন্যগুলো হল এমন অনেক তথ্যের সমষ্টি যা রহস্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা এখনো সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণ হল করোনাল গরম হওয়ার সমস্যা: কেন সূর্যের বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরটি সূর্যের পৃষ্ঠের চেয়ে হাজার গুণ বেশি গরম।

আগামী চার বা তার আরও কয়েক মাসের মধ্যে, আদিত্য-এল১ পৃথিবী থেকে ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে L১ ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্ট প্রদক্ষিণ করবে, যেখানে মহাকাশযানটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারদিকে একটি হ্যালো কক্ষপথে থাকার সময় নক্ষত্রটির একটি বাধাহীন দৃশ্য দেখতে পাবে। এর প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীর করার জন্য, আদিত্য-এল ১-কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীতে ডেটা রেকর্ড করতে হবে এবং প্রেরণ করতে হবে, যেখানে ডেটা ডাউন লিঙ্ক এবং বিশ্লেষণ পাইপলাইনকে এমন তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে হবে, যাতে বিজ্ঞানীরা সূর্যের একটি সমসাময়িক চিত্রকে একত্রিত করতে পারেন। ইসরো বিদেশী মহাকাশ সংস্থাগুলির সাহায্যে আন্তঃগ্রহ মিশনে (চন্দ্র মহাকাশ কর্মসূচি, চন্দ্রযান সহ) জটিল নেভিগেশন কাজগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতাও প্রদর্শন করেছে এবং পরিচর্যার দক্ষতাগুলিও আদিত্য-এল১ বহন করবে। একসাথে নেওয়া, ইসরোর সাম্প্রতিক কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আদিত্য-এল১ তুলনামূলকভাবে সহজ বলে মনে হচ্ছে, এটি ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচি এবং জাতীয় সৌর পদার্থবিদ্যা কমিউনিটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে ধারণা করা যেতেই পারে।

