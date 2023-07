ভালো লক্ষণ নয়

July 08, 2023 12:28 pm | Updated 12:28 pm IST

৮ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতে খালিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিক্ষোভ মিছিলের পরিকল্পনা রয়েছে। ওই দেশগুলোতে মূলত ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন ও কূটনীতিবিদদের লক্ষ্য করেই এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ওই দেশগুলোর সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে, সেখানে বাড়তি নিরাপত্তা ও নজরদারির অনুরোধ করা হয়েছে। শুক্রবার দিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতা অজিত দোভাল তার ব্রিটিশ কাউন্টারপার্টের সাথে আলোচনার সময় এই সমস্যাটির উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখিত দেশগুলোর বিদেশ মন্ত্রকের সাথে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে টেলিফোন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধও করা হয়। ওই দেশগুলোতে বিক্ষোভ কর্মসূচীর জন্য যে পোস্টার ছাপানো হয়েছে, তাতে এই আন্দোলনকে “ভারতকে হত্যা করো” এবং “খালিস্তানের স্বাধীনতা” হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই দেশগুলোতে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের দিকে মিছিল করে যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। উদ্বেগজনক বিষয় হলো বিক্ষোভ কর্মসূচীর পোস্টারে ওই দেশগুলোতে কর্মরত শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কূটনীতিকদের ছবি রয়েছে। ভারতীয় মিশনে আক্রমণের পর, তাণ্ডব চালানোর প্রচেষ্টা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে বিদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নয়াদিল্লি এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে যে দেশগুলোতে এই কার্যকলাপ হচ্ছে, সেই দেশগুলোরও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, তার কারণ এই বিক্ষোভে তাদের দেশের নাগরিকরাও জড়িত থাকেন। শনিবার যে বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে, তার কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলো ভারতীয় কূটনৈতিক স্বাস্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া যে সমস্ত গোষ্ঠী হিংসা ছড়ানোর হুমকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে, ১৯৮৫ সালে একটি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটে বোমাবাজির মতো সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিকল্পনা ও তা ঘটনাতে সমর্থন প্রদানকারী যে কোনো সংগঠনের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় ও তা শেয়ার করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো কতটা বদ্ধপরিকর, সেটাও এবার দেখার সময়। সর্বোপরি এই সরকারগুলো যেন অপরাধমূলক কাজকর্ম প্রতিরোধ করতে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য “বাক স্বাধীনতার” ছুতো না ব্যবহার করে।

যে চারটি দেশে খালিস্তানপন্থী আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে নজরদারি বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব মূলত সেই দেশগুলোর ওপরেই বর্তাবে। এর পাশাপাশি নয়াদিল্লিকেও এই বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের গণ কূটনীতির ব্যাপারে পুনরায় বিবেচনা করতে হবে। ভারতের অনুরোধের জবাব দিতে ব্যর্থতার জন্য বার বার বিদেশী সরকারকে দোষারোপ করা, কূটনৈতিক যোগাযোগ শিথিল করা, ব্রিটিশ হাই কমিশনের জন্য নিরাপত্তা হ্রাস করার মতো প্রতিষোধমূলক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ আপাত দৃষ্টিতে দৃষ্টান্তমূলক বলে মনে হতে পারে। তবে বাস্তবে এগুলোর মধ্যে খুব বেশি কূটনৈতিক প্রভাব থাকে না। এছাড়া, শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, বিদেশ মন্ত্রক নিয়মিতভাবে ওপরে উল্লেখিত দেশগুলোর কূটনীতিবিদদে ডেকে আক্রমণের ঘটনার ব্যাপারে তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে (অনেক সময় হিংসাত্মক আক্রমণ এবং গ্রাফিটির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না)। ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় সম্পদের সুরক্ষার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকার কোনো ভুল কাজ করেনি। তবে তাদেরকে এটাও মাথায় রাখতে হবে, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌম সরকারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। ভারতীয় অভিবাসী এবং কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে টার্গেট করে খালিস্থানপন্থী নানা গোষ্ঠী। নয়াদিল্লি এই ব্যাপারে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করে। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা যেটা বুঝতে পারে না যে এই ধরনের ঘটনায় ভুক্তভোগী ও ষড়যন্ত্রকারী, উভয়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজন। যেভাবে দিনের পর দিন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও হুমকি বাড়ছে, তাতে এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো সংকীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলাপ-আলোচনা করা। তাতে তথ্য, ইন্টেলিজেন্স আদান-প্রদান বাড়বে, এই ধরনের গোষ্ঠীগুলোর হিংস্রতা থামানোর উপায় সন্ধান করা যাবে।

