অলিম্পিয়ান হাইটস

বহু যুগ ধরে অলিম্পিককে একটি সফট-পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সরকার এই গেমস থেকে খেলাধুলা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব ছাড়াও এই ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক স্বকীয়তা পাওয়া যায়, তা অর্জন করতে বরাবর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ, বর্ণবাদ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ২০১০-এর ব্রাজিল এগুলোর মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। মুম্বইতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন যে, ভারত এই চতুর্বার্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টটির ২০৩৬ সংস্করণ আয়োজন করতে চেষ্টায় “কোনো ত্রুটি রাখবে না”। এই আলোকেই তার বক্তব্যকে দেখতে হবে। ভারত যুব অলিম্পিক আয়োজনেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে ২০১০ সালে অদক্ষভাবে পরিচালনা করা ও দুর্নীতির কলঙ্কে বিদ্ধ দিল্লি কমনওয়েলথ গেমস ঘিরে যে অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো ঘটেছিল, ভারত সেই ভাবমূর্তির বদল ঘটাতে চায়। তবে ২০৩৬-এর জন্য আয়োজক শহরের অনুমোদনের জন্য সময় লাগবে। ব্রিসবেনকে ২০৩২ ভার্সনের জন্য ২০২১ সালের জুলাইয়ে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ইভেন্টটি আয়োজনের অন্যান্য দাবিদারও থাকবে। অলিম্পিক আয়োজনের আগ্রহ ভারতের বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে হোক বা জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্বকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাস - ভারত ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের জন্য উচ্চতর স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। অলিম্পিক আয়োজকের তকমা এই প্রেক্ষাপটেই ভারতকে পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি সুবিধাজনক অবস্থান দিতে পারে।

খেলাধুলার দিক থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারত সদ্য শেষ হওয়া এশিয়ান গেমসে ১০৭টি মেডেল জয়ের ফয়দাকে কাজে লাগাতে চায়। অভিনব বিন্দ্রা বেইজিং ২০০৮-এ দেশের প্রথম ব্যক্তিগত অলিম্পিক সোনা জিতে যাওয়ার পর থেকে, বহু-শৃঙ্খলা প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্সে যথাযথভাবে উন্নতি হয়েছে। এমনকি একটি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে প্যারিস ২০২৪-এ ভারত দ্বিগুণ-অঙ্কের পদক জিতবে৷ এই ধরনের আত্মবিশ্বাস ভালো। তবে অলিম্পিকের মতো একটি মেগা ইভেন্ট পরিচালনা করা বিশাল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার৷ খরচ সব সময়ই একটা বড় সমস্যা। রিও ২০১৬ এবং টোকিও ২০২০ অলিম্পিক নিয়ে প্রবল জনরোষের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। টোকিও অলিম্পিক আয়োজনে ১৫.৪ বিলিয়ন ডলার খরচা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যা প্রাথমিক অনুমানের দ্বিগুণেরও বেশি। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান রাজ্য ভিক্টোরিয়া ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হিসাবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাড়তি ব্যয়ের কারণে এবং কানাডার আলবার্টা প্রদেশ ২০৩০ ভার্সনের জন্য বিড প্রত্যাহার করেছে। একটি গভীর অসম সমাজে একটি জনতাবাদী স্বল্পস্থায়ী হিসাবে দেখা উপেক্ষা করতে, আইওসি সবার জন্য একই উপায়ের কৌশল গ্রহণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং এখন সম্ভাব্য সংগঠকদের তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত বাস্তবতার সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রকল্প উপস্থাপন করতে বলেছে। ভারতের সাফল্য নির্ভর করবে সেই বিষয়ের উপর যে কীভাবে অন্তর্নিহিত জটিলতার সঙ্গে নিজের চাহিদার সামঞ্জস্যবিধান করার মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করা যেতে পারে এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

