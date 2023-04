পুরানো বন্ধু

April 20, 2023 12:31 pm | Updated 12:31 pm IST

রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি ভারতে অবশ্যই যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে

রাশিয়ার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মানতুরোভের ভারত সফরে এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সাথে তার যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ব্যাপারে আন্তঃ-সরকারি কমিশনের বৈঠকে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বন্ধনকে আরও বৃদ্ধি ও ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি অ্যাজেন্ডায় মূল গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য খাতে বৃদ্ধি (গত বছরের তুলনায় ২.৬ গুণ বেড়ে প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার) ২০২৫ সালের টার্গেট ছাপিয়ে যাওয়াকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতার সমস্যা রয়েছে, উভয় পক্ষ তা স্বীকার করে নিয়ে নিষেধাজ্ঞার বাধা সরিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য “জাতীয় মুদ্রার” ব্যবহার এবং আরও বাজারে আরও অ্যাক্সেসের আহ্বান জানিয়েছেন। মানতুরোভের পরামর্শ, ভারতীয় সংস্থাগুলো রাস্তা নির্মাণ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে আমদানি বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে জয়শঙ্কর পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞা থেকে তৈরি হওয়া উদ্বেগের প্রেক্ষিতে, রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অতি সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেন। এছাড়া তারা ভারত এবং ইউরেসিয়ান ইকনমিক ইউনিয়নের মধ্যে FTA-এর জন্য আলোচনার অগ্রগতির বিষয়টি উল্লেখ করে, যা ২০১৭-তে শুরু করা হয়েছিল। এটি স্বাক্ষর করা হলে মূলত নিরাপত্তা, পরমাণু এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে হওয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। বাণিজ্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং একটু গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারের (রাশিয়া) সাথে আমদানি ও রপ্তানির ভারসাম্য বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বর্তমানে এগুলোর চারপাশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা অবহেলা করা খুব কঠিন। গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এবং তারপর পশ্চিমের নানা দেশ রাশিয়ান দ্রব্য আমদানি করার ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় চিন সহ অন্যান্য দেশ ও ভারতের দিকে মস্কো আরও ঝুঁকেছে, তার কারণ এই দেশগুলোতে রুশ জিনিসপত্র আমদানির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি একলাফে ২৮%-তে পৌঁছে গিয়েছে (যা আগে ছিল মাত্র ০.০২%), তাতে ব্যবসা এবং বৃদ্ধিতে ঘাটতি তৈরি করেছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের হাতে “রক্ত” লেগে আছে, ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীর এমন বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত বলা গেলেও ঘটনা হলো যে নয়াদিল্লি “যুদ্ধ থেকে ফায়দা পাচ্ছে”, এমন ধারণা পশ্চিমের নানা দেশে ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, তার কারণ শীঘ্রই জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সফরে যাবেন মোদি। এছাড়া জুলাই মাসে দিল্লিতে SCO সম্মেলনে পুতিনকে স্বাগত জানানো হবে। ভারত-রাশিয়ার বন্ধন বিশ্বের অন্যতম মজবুত সম্পর্ক বলে জয়শঙ্কর যে যুক্তি দিয়েছেন, তা যথাযথ হলেও এমন একটা সময় যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টালমাটাল অবস্থা এবং জোটের সমীকরণ বদলাচ্ছে, তখন মানতুরোভকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো প্রাসঙ্গিকভাবে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। যেটা ব্যাখ্যা করা আরও কঠিন, তা হলো যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান টালমাটাল অবস্থা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত কারণের ব্যাপারে দিল্লিতে মানতুরোভের মিটিংয়ের সময়, কোনো ভারতীয় নেতার তরফ থেকে জনসমক্ষে মন্তব্য করা হয়নি: প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করতে এবং সেখানে নাগরিকদের ওপর বোমা হামলা করতে মস্কোর সিদ্ধান্ত, যা এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। ADVERTISEMENT

