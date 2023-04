কোনো ক্ষুদ্র পরিবর্তন নয়

April 24, 2023 03:17 pm | Updated 03:17 pm IST

মনে হচ্ছে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রেটের জন্য বাজার নির্ধারিত অবস্থান পরিত্যাগ করা হয়েছে

ভারতীয় পরিবারগুলো নিজেদের যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিস পরিচালিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিমে জমা করেছে, তা এই ত্রৈমাসিকে উল্লেখযোগ্য ফায়দা পেয়েছে। এরকম অধিকাংশ স্কিমে সরকার রিটার্নের হার ০.১ থেকে ০.৭ শতাংশ পর্যন্ত পয়েন্ট বৃদ্ধি করেছে। এই নিয়ে পর পর মোট তিনবার রেট বৃদ্ধি করা হলো, যা প্রতি ত্রৈমাসিকে রিসেট করা হয়। তবে আগের দুইবার আরও বেশি স্কিম এর আওতাভুক্ত ছিল। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, বহু ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিমের মধ্যে মাত্র পাঁচটি স্কিমে ০.১ থেকে ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে মোট আটটি স্কিমে ০.২ থেকে ১.১ শতাংশ পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে দীর্ঘ বিরতির শেষে এই রেটগুলো বৃদ্ধি করা হয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গত বছর রেট বৃদ্ধি শুরু করলেও সরকারি বন্ড থেকে (যেগুলোর সাথে ক্ষুদ্র সঞ্চয় লিঙ্ক করা থাকে) প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক কমে যায়। ২০১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা শ্যমলাল গোপিনাথ প্যানেলের প্রস্তাবিত ফর্মুলা দ্বারা নির্ধারিত রেট এবং এক্সটেন্ট রেটের মধ্যে ফারাক ক্রমশ বাড়ছে। অক্টোবরে সামান্য বৃদ্ধির পর এই ফারাকের পরিমাণ ছিল ৪৪ থেকে ৭৭ বেসিস পয়েন্ট (বিপিএস) (এক বেসিস পয়েন্ট ০.০১% এর সামান)। এবার ছয়টি স্কিমে সেই গ্যাপ শূন্য বা সামান্য। অন্যদিকে পাঁচটি স্কিমে এখনও সেটির পরিমাণ ৫ থেকে ৮২ বিএসপি। এর মধ্যে রয়েছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), যেটির রেট তিন বছর ধরে ৭.১% তে আটকে রয়েছে এবং ফর্মুলা গত অক্টোবরে ৭.৭% এবং এই ত্রৈমাসিকে ৭.৭৬% রেট পাওয়ার কথা। উচ্চপদস্থ সরকারি অধিকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা পিপিএফ রেট বৃদ্ধি করতে রাজি নন, কারণ এর রিটার্ন ট্যাক্স ফ্রি, অন্য স্কিমগুলোর ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না। তাই যদি হয়, তাহলে স্পষ্টভাবে সেই নীতির কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যদিকে ট্যাক্সের আওতার বাইরে থাকা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট স্কিমে এই ত্রৈমাসিকে ৮% বৃদ্ধি করা হয়। একমাত্র দৃশ্যমান পার্থক্য হলো যে ১৯৬০-এর দশকে পথ চলতে শুরু করা পিপিএফ বর্তমান সরকারের তরফ থেকে চালু করা হয়েছিল, যাতে কন্যা শিশুদের জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া যায়। সরকারী কর্মীদের জন্য সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের রেট ৭.১%-এ রাখা হলেও তাদের মহার্ঘ্যভাতা বাড়ানো হয় এবং নতুন পেনশন স্কিম অধীনে তাদের সুবিধাগুলো নিয়ে এখন একটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। একদিকে যখন পিপিএফ সাশ্রয়ের উর্ধ্বসীমা বছরে ₹১.৫ লক্ষতে স্থির করা আছে, তখন অন্যদিকে এই বাজেটের মাধ্যমে সেটির থেকে অনেকবার কয়েকটি ক্ষুদ্র সঞ্চ স্কিমে লিমিট বৃদ্ধি করেছে। এটা মোটেও কাকতালীয় বিষয় নয় যে লোকসভা ভোটের আগে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে শেষবার সমগ্র ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে রেট বাড়ানো হয়েছিল। তাই বলাই বাহুল্য যে এই বছর বহু রাজ্যের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে জনতাকে খুশি করতে এই সর্বশেষ রেট বৃদ্ধি করা হলো। পাঁচ বছর অন্তর সুবিধার ঘোষণা না করে এই ব্যাপারে ভারসাম্যযুক্ত এবং স্বচ্ছ নীতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে তা ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদেকে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ADVERTISEMENT

