আগে থেকেই ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত নয়

December 08, 2023 02:51 pm | Updated 02:51 pm IST

জম্মু-কাশ্মীরে একটি নির্বাচিত সরকার ভেঙে দেওয়া এবং রাজ্যের নির্বাচিত আইনসভাকে সাসপেন্ড করে দিয়ে, সেখানে রাজ্যপালের শাসন জারি করার পর সাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এই পদক্ষেপের পর আগের এই রাজ্যটিতে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই রাজ্যটিকে বিশেষ স্ট্যাটাস প্রদানকারী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা হয়। জম্মু এবং কাশ্মীর উপত্যকাকে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং লাদাখে পরিণত করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো সংবিধানের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে এবং এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট নিজের রায় সংরক্ষণ করেছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এসব নিয়ে ভাবছে না। তাই তারা এমন একটি আইন প্রণয়ন করছে, যা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সম্ভাব্য আইন সভার গঠনকে ডিলিমিটেশন কার্যাবলী সম্পূর্ণ হওয়ার আওতার বাইরে নিয়ে যাবে। বুধবার লোকসভাতে ‘জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (সংশোধনী) বিল, ২০২৩’ এবং ‘জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (সংশোধনী) বিল, ২০২৩’ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বিলগুলোর মাধ্যমে আদতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হচ্ছে না। প্রথম বিলটির মাধ্যমে বিধানসভার আসনের সংখ্যা ১০৭ থেকে বাড়িয়ে ১১৪ করা হয়েছে, তপশিলি উপজাতিদের জন্য নয়টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে (এই প্রথম), এছাড়া লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে কিছু মনোনয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিলটির মাধ্যমে রাজ্য আইনসভা দ্বারা চালু করা ‘জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন আইন, ২০০৪’-এর “দুর্বল এবং সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণী (সামাজিক জাতি)” - এই শব্দগুলো পরিবর্তন করে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ঘোষণা অনুযায়ী, “অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী” করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা, রাজ্যটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল, তার বৈধতা প্রসঙ্গে শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টের শুনানি রয়েছে। তার আগেই এই পরিবর্তনগুলো কেন করা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। অন্তত শীর্ষ আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার পর এই পদক্ষেপগুলো নিলে তা আরও যুক্তিপূর্ণ হতো। এই প্রক্রিয়াতে জম্মু-কাশ্মীরের কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির অংশগ্রহণ না থাকার ফলে, লোকসভাতে যে পরিবর্তনগুলোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাগরিকদের কাছে এমন একটা কাজ বলে মনে হতে পারে, যার ভাগ্য আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছে এবং তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। এর পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, বিগত পাঁচ বছরে রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক এবং নাগরিক স্বাধীনতায় আঘাত করা হয়েছে; নির্বিচারে গ্রেফতার এবং আটকের ঘটনা ঘটেছে; যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে; সংবাদমাধ্যমের উপর চূড়ান্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে; এবং আরও সম্প্রতি, দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত একটি রাজ্য হিসাবে পরিচিত জম্মু-কাশ্মীরকে উল্লেখ করা, এখানকার রাজনৈতিক জীবনে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে গেলে তা সেখানকার স্থানীয় নাগরিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সম্পন্ন করা উচিত হবে না। জম্মু-কাশ্মীরে এখন যে কাজটা সবার আগে করা দরকার, তা হলো নির্বাচনের আয়োজন করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কাঠামো পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তাহলেই উগ্রপন্থার যে দীর্ঘদিনের সমস্যা এখনও থেকে গিয়েছে, তার সমাধান করার জন্য একটি পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং অঞ্চলটির জনজীবনের খামতি পূরণ হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.