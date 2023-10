নিঠারীর ব্যর্থতা

October 20, 2023 09:36 am | Updated 09:36 am IST

নয়ডার নিঠারী গ্রামে অনেক কম বয়সী মেয়ে এবং মহিলাদের হত্যা করার মামলায় দুই অভিযুক্তকে খালাস করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাই কোর্ট। তদন্তকারীরা কীভাবে জোরালো প্রমাণ ছাড়াই, জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করতে পারেন, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল। যে কোনো গুরুতর অপরাধের মামলায় কাউকে বেকসুর খালাস করার পদক্ষেপকে ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণত প্রসিকিউশনের তরফে মামলায় প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ দিতে না পারার ব্যর্থতার জন্যই আসামীদের ছেড়ে দিতে হয় বলে একটা ধারণা তৈরি হয়। নিঠারী মামলায় দেখা যাচ্ছে, যে দুই অভিযুক্তকে ধরে আনা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কোনো প্রমাণ ছিল না। ২০০৬ সালের ঘটনা। বহু কম বয়সী মেয়ে এবং মহিলা রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে যান। তারপর মনিন্দর সিং পান্ধের এবং তার পরিচারক সুরিন্দর কোলি যে বাড়িতে থাকতেন, তার পিছন দিক থেকে বেশ কিছু দেহাংশ এবং হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়। এরকম একটা হাইপ্রোফাই মামলায় পুলিশ যে কতটা দায়সারা তদন্ত চালাতে পারে, তা অবাক করে দেওয়ার মতো ব্যাপার। আরও অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো এই ঘটনায় তদন্তের ভার নেওয়া সিবিআই অপরাধের বিশদ বিবরণ এবং কখন এটি ঘটানো হয়েছিল, তা রেকর্ড না করেই নেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে উদ্ধার হওয়া তথাকথিত প্রমাণ এবং এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিকে হাতিয়ার করে আদালতে গিয়েছিল। হাই কোর্টের বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, কোলির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যেভাবে পান্ধেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তা অবৈধ। তার কারণ তার আগে তিনি পুলিশ হেপাজতে ৬০ দিন কাটিয়ে ফেলেছেন এবং একজন লিগ্যাল এইড আইনজীবীর সাথে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য তাকে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল।

কোলি এবং পান্ধেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ট্রায়াল কোর্ট। তবে হাই কোর্ট কোলিকে ১২টি মামলা থেকে এবং পান্ধেরকে দুটি মামলা থেকে খালাস করে দিয়েছে। প্রসিকিউশন যেভাবে মামলাটি সাজিয়েছিল, সেটাও অদ্ভুত: কোলি তার মালিককে অনেক মহিলার সাথে অশ্লীল কাজ করতে দেখে ‘অটোমেশন অবস্থায়’ চলে যেতেন এবং বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অনেক মহিলাকে প্রলোভন দেখিয়ে ডাকার পর তাদের তিনি হত্যা করতেন, মৃতদেহের সাথে সেক্স করতেন এবং শরীরের অংশগুলো রান্না করে খেয়ে নিতেন। বাড়ির পিছনে একটা ঘেরা জায়গাতে এই মৃতদেহগুলোর অবশিষ্ট অংশ একটি উঁচু জানলার কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হত বলে যে দাবি করা হয়েছিল, তাতে ব্যাখ্যা করা হয়নি যে দেহাংশগুলো কীভাবে মাটির এতটা গভীরে গেল যে মাটি খুঁড়ে সেগুলো বার করতে হয়েছে। আদালতের রায়ে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, অভিযুক্তর পাশে বাড়িতে বসবাসকারী, অবৈধ অঙ্গ ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে অতীতে গ্রেফতার হওয়া এক ডাক্তারকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। মাটি খুঁড়ে মূলত মাথার খুলি, হাড় এবং কিছু মাংস উদ্ধার করা হয়েছিল। একটাও ধড় পাওয়া যায়নি। এর থেকেই এই শরীরগুলো থেকে অঙ্গ বের করে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অপরাধমূলক ঘটনা কতটা ঘৃণ্য এবং এটি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও হাড়হিম করে দেওয়া ছবি দেখে তৈরি হওয়া চাঞ্চল্যকে ব্যবহার করে যে মামলা সাজানো যায় না, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল।

