নতুন বিন্যাস

December 18, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

প্রথমবারের বিধায়ক ভজনলাল শর্মাকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ব্রাহ্মণ কমিউনিটির প্রতি আশ্বাস রাখতে সক্ষম হয়েছে, যারা এই অঞ্চলে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করা ভজনলালের নাম রাতরাতি সর্বোচ্চ পদটির জন্য ভেসে ওঠে, যা দলীয় ক্যাডারদের কাছে একটা আভাস দিচ্ছে যে, বিজেপিতে যে কোনো সাফল্যই অর্জন করা সম্ভব। ক্ষমতার নতুন কাঠামোর মানে এও যে দলের প্রবীণদেরকে সামনের সারি থেকে পিছনে ঠেলে দেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে বসুন্ধরা রাজে, যিনি ছিলেন রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, যিনি দুবারের মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। তার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভজনলাল রাজস্থানে বিজেপির দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী; দলের তরফ থেকে এই কমিউনিটির সদস্যকে যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তীসগঢ়ে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতির (ওবিসির) সমর্থন জোগাড় করার পাশাপাশি বিজেপি তাদের উচ্চ জাতির মধ্যে সমর্থনের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজপুত সম্প্রদায়ের সদস্য দিয়া কুমারী এবং দলিত কমিউনিটির সদস্য প্রেমচাঁদ বাইরওয়াকে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে রাজস্থানে রেইনবো কাস্ট কোয়ালিশন মজবুত করা হচ্ছে। মন্ত্রীসভায় ২৯টি শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। রাজস্থানের ওবিসি কমিউনিটি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গুজ্জর এবং জাটরা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা করবেন। ভজনলালকে গোটা দল একজোট করে রাখার দায়িত্বও সামলাতে হবে; মোদী তাকে বেছে নেওয়ার ফলে তিনি এই কাজের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। মূলত ‘মোদীর গ্যারান্টি’-কে কেন্দ্র করেই বিজেপির নির্বাচনী প্রচার আবর্তিত হয়েছে।

বিজেপির তরফ থেকে ভোটারদেরকে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেগুলো পূরণ করা এবার ভজনলালের দায়িত্ব। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে ছিল বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা, মহিলা থানা তৈরি করা, ২.৫ লক্ষ সরকারী কর্মী নিয়োগ এবং উজ্জ্বলা স্কিমের সুবিধাভোগীদের জন্য এলপিজি সিলিন্ডার প্রতি ৪৫০ টাকার সাবসিডি। এছাড়া প্রত্যেক কন্যাশিশুর জন্য ২ লক্ষ টাকার সেভিংস বন্ডের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভজনলালকে জটিল ফিস্ক্যাল পরিবেশের মোকাবিলা করতে হবে, দলের প্রবীণ নেতৃত্বের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে এবং রাজ্যে সামাজিক সাম্যতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন এবং আগামী এপ্রিল-মে মাসের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রত্যাশা করবে যে তিনি যেন দলের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়া, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার উপর যে আস্থা প্রদর্শন করেছেন, তাকে সেটিরও মর্যাদা রাখতে হবে। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে ভজনলালের আগের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই তাকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য একদল কার্যকরী রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক উপদেষ্টার উপর ভরসা করতে হতে পারে।

