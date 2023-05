নতুন রাজা, নতুন কাজ

May 08, 2023 09:52 am | Updated 09:52 am IST

চার্লস III-কে রাজপরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি অবশ্যই আধুনিক মূল্যবোধ গ্রহণ করতে হবে

গত ৭০ বছরে এই প্রথম অভিষেক। বিপুল আয়োজন। আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন ১০০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সহ ২,৩০০ অতিথি। সম্প্রতি এমনই একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের রাজা হিসাবে চার্লস III-এর অভিষেক হয়েছে। কিং চার্লসের মা, রানী এলিজাবেথ II-এর মৃত্যুর পর, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই বিপুল আয়োজনের কাজ শুরু হয়। তার দীর্ঘ সাত দশকের শাসনকালে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশগুলো আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং কেউ কেউ কমনওয়েলথের ধারনাটির বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কমতে থাকে। পরিস্থিতি এমন হয় যে রাজপরিবারের সদস্যদেরকে বৃটিশ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কাজ শুরু করতে হয়। ওয়লসের রাজপুত্র হিসাবে কিং চার্লস তার আগের ভূমিকায় বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের ব্যাপারে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিবেশবান্ধব বাস্তুতন্ত্র এবং আর্কিটেকচারের একটি আন্তরিক সমর্থক হিসাবে তিনি প্রিন্সেস ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে যুক্তরাজ্যে উদ্যান এবং ন্যাচরাল রিজার্ভগুলোকে অর্গানিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সরব হয়েছিলেন। প্রিন্সেস ট্রাস্ট সংগঠনটি যুক্তরাজ্যে অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে থাকা যুবক-যুবতীদেরকে সাহায্য করার জন্য রয়েল চার্টার অধীনে কাজকর্ম করে। ২০২০ সালের মধ্যে এটি থেকে এক মিলিয়নেরও বেশি যুবক-যুবতী সুবিধা লাভ করেছেন। জলবায়ু এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে নতুন রাজা আগেই সুনাম অর্জন করেছেন। তবে এই নয়া ভূমিকায় তার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। রাজপরিবারের মধ্যে যে বিভাজনের রেখা স্পষ্ট হয়েছে, তাকে সেটির মোকাবিলা করতে হবে। এর সাথে স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার আন্দোলনের বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে। অনেক কমনওয়েলথ দেশগুলো এখন নিজেদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আর যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারকে মানতে চায় না, সেটার মোকাবিলাও করতে হবে। রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য, কিং চার্লসের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স হ্যারি ইতোমধ্যে রাজপরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। আমেরিকান স্ত্রী মেগান মার্কলের সাথে তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে বসবাস করছেন। হ্যারি সম্প্রতি স্পেয়ার নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে তিনি বিশদে উল্লেখ করেছেন, রাজপ্রাসাদের অন্দরে কীভাবে বিক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। প্রিন্স হ্যারি যে নতুন ব্যবস্থা করেছেন, রাজাকে সেটা মেনে নিতে হবে অথবা তার দ্বিতীয় পুত্রের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। নিকোলা স্টারজিওনের দীর্ঘ মেয়াদের পর, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হামজা ইউসুফ। দলের সামনে অন্যান্য অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকলেও, স্বাধীনতার ব্যাপারে আবার গণভোটের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ব্রেক্সিট পরবর্তী প্রেক্ষিতে এটি যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি এবং সমাজের সামনে একটি কড়া চ্যালেঞ্জ। এছাড়া কিং চার্লসকে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বেলিজে, গ্রেনাডা, জামাইকা এবং সেন্ট কিটিস অ্যান্ড নেভিসের মতো কমনওয়েলথ দেশগুলোর সাথে আলোচনায় বসতে হবে। এই দেশগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা নিজেদের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করতে চায়। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হলে কিং চার্লস III-কে রাজপরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি আধুনিক মূল্যবোধকে আপন করে নিতে হবে। ADVERTISEMENT

