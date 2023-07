অপ্রয়োজনীয় পদক্ষ

July 29, 2023 11:22 am | Updated 11:22 am IST

সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী, দেশের সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে গিয়েও সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখছে। এটা আর অবাক করার মতো কোনো বিষয় নয়। এর সর্বশেষ উদাহরণ এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেটের (ইডি) প্রধান সঞ্জয় কুমার মিশ্রাকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেওয়া। বলাই বাহুল্য যে, কেন্দ্রের অনুরোধ রাখতে গিয়েই শীর্ষ আদালত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিশ্রাকে ২০২১ এবং ২০২২ সালে যে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে এই বছরের ১১ জুলাই অবৈধ ঘোষণা করেছে আদালত। একই সাথে, তাকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে সহজেই তার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করা যায়। তবুও আদালত, কোনো সাবমিশন ছাড়াই, অনির্ধারিত “বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের” প্রসঙ্গ তুলে তাকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দিয়েছে। প্রথমত, আদালত নিজে থেকেই এই কাজটি করল। এর পিছনে মূলত যে কারণটা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর সমীপে দেশের রিভিউ চলাকালীন আর্থিক সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থ পাচারের মোকাবিলা করার জন্য ইডি যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেখানে মিশ্রার ভূমিকা অপরিহার্য বলে মনে করে সরকার। মাল্টি-ল্যাটেরাল সংগঠনটি একটি মিউচুয়াল মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করে এবং ভারতের চলমান রিভিউ প্রক্রিয়া ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত চলবে, যখন এটির মান্যতার স্ট্যাটাসের ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় চূড়ান্ত মূল্যায়নের রিপোর্ট বিবেচনা করা হতে পারে। সরকার ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত তার সার্ভিস বৃদ্ধি করার আবেদন করেছিল। এর পিছনে মূলত যুক্তি রয়েছে যে দেশের এজেন্সি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ততদিনে এফএটিএফের প্রতিনিধিদলের দ্বারা একটি অন-সাইট ভিজিটের জন্য হয়তো প্রস্তুত হয়ে যাবে

।অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকারী একটি সংস্থা হিসাবে, দেশের উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে ইডির হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে এটি একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। যদি তাও হয়, মিশ্রার উত্তরাধিকারীর অধীনে ডিরেক্টরেটের রুটিন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, শুধুমাত্র এফএটিএফের উদ্দেশ্যের জন্য মিশ্রার সার্ভিস সরকার যদি ব্যবহার করতো, সেখানে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচার এবং আর্থিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সংযুক্ত রয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সুপ্রিম কোর্ট এমন যুক্তি পেশ করার অনুমতি দেয়নি, যেখানে এই পয়েন্টগুলো হাইলাইট করা যায়। তবে শীর্ষ আদালত এই প্রশ্ন তুলেছিল যে কীভাবে একজন ব্যক্তি অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকে আরও কিছু সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেওয়া হলো। একটি ইতিবাচক এফএটিএফ মূল্যায়নের ওপর দেশের ভাবমূর্তি যে নির্ভর করছে, তা বোধগম্য। তবে মিশ্রার এক্সটেনশনের ফলে “নেতিবাচক ভাবমূর্তি” তৈরি হতে পারে, এমন যুক্তি দুর্বোধ্য মনে হয়। কে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে, তা নয়, বরং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে ভারতের আইন, সিস্টেম এবং নিয়ম মান্যতার বিষয়ে মূল্যায়ন করা হবে। আদালত যে অনুমতি দিল, তা স্ববিরোধী মনে হতে পারে। তার কারণ আদালত আগে সরকারের যে পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল, সেই অবস্থান থেকে এবার সরে এসেছে।

