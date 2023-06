চিন্তার পাহাড়

June 17, 2023 01:20 pm | Updated 01:48 pm IST

উত্তরাখণ্ডের পুরোলাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জেরে শহরের হাতে গোনা মুসলিম জনগণ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে এই পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। স্বঘোষিত হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষাকারী একদল লোক গত ১৫ জুন একটি সভার ডাক দিয়েছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে গিয়ে তা বাতিল করা হয়। উত্তরাখণ্ড হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। সমস্যার সূত্রপাত ২৬ মে। সেদিন শহরের অপ্রাপ্তবয়স্ক এক হিন্দু মেয়েকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে একজন মুসলমান ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনা থেকে উত্তেজনার জন্ম নেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার হিন্দু বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হিন্দু মেয়েদেরকে ফাঁদে ফেলার ইসলামিক উপায় হিসাবে পরিচিত লাভ জিহাদ নিয়ে সরব হওয়া লোকজন এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে গেল গেল রব তুলতে শুরু করেন। পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয় যে পুরোলাতে মুসলিমরা এক প্রকার সামাজিক বয়কটের মুখোমুখি হন। হিন্দু ল্যান্ডলর্ডরা তাদের মুসলিম ভাড়াটিয়াদের উৎখাত করতে শুরু করেন বলেও খবর পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উত্তরাখণ্ডে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে টার্গেট করার মতো অনেক ঘটনা ঘটেছে। এরকমই একটা অদ্ভুত ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। তৈরি হওয়া পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এক আন্তঃধর্মীয় যুগল তাদের বিয়ে বাতিল করেন। যদিও তাদের পরিবারগুলোর এই সম্পর্কে কোনো আপত্তি ছিল না। কমিউনিটির স্বার্থ রক্ষা করার নাম করে গুণ্ডারা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পছন্দের ওপর আঘাত করছে। এই প্রবণতা আইনের শাসন এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড়সড় ঝুঁকি।

অশান্তির মধ্যেই উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে লাভ জিহাদের নামে যে ঘৃণার আগুন ছড়ানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তাতে ঘি ঢেলেছেন। সরকারি বা জঙ্গলের জমি দখল করার অভিযোগে তিনি মূলত মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত ৬০০টিরও বেশি টুম শ্রাইন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যে যাতে অশান্তির ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে তিনি তথাকথিত লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি রাজ্যে ‘ভেরিফিকেশন অভিযান’ চালাবেন বলেছেন। যদিও এটির মানে কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। অন্যদিকে ভুঁইফোড় কিছু সংগঠন হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই রাজ্যটির হিন্দু মন্দিরগুলোকে ইঙ্গিত করে, ‘দেবভূমিকে’ অন্য ধর্মীয় লোকজনদের থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন দল এই উদ্যোগে প্রচ্ছন্ন বা সরাসরি সমর্থন জোগাচ্ছে। চারধাম তীর্থযাত্রার সার্কিটে ব্যবসার কাজ থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে এই দাবিকে সহানুভূতিশীল দিক থেকে দেখা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে উত্তরখণ্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করার ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়টি হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টেরও নজর এড়ায়নি। আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে রাজ্যকে নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে। পুরোলাতে অপহরণের চেষ্টার যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে দ্রুত তদন্ত করতে হবে। তবে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কাউকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ ছড়াতে দেওয়া উচিত নয়। নেতাদেরকে ন্যায্য এবং নিরপক্ষ থাকতে হবে। তাদের ভাবমূর্তিও তেমন হতে হবে।

