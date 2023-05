একটি কাহিনীর থেকেও আরও বেশি কিছু

May 08, 2023 09:54 am | Updated 09:54 am IST

ভুল তথ্য এবং প্রপাগান্ডা থাকলে তার মোকাবিলা করতে হবে, তবে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে নয়

ইসলামিক স্টেটে কয়েকজন মহিলার যোগ দেওয়ার বিষয় নিয়ে তৈরি ছবি, দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করার জন্য যে দাবি উঠেছে, তা অমূলক। তবে ভালো খবর হলো যে সুপ্রিমকোর্ট এবং কেরল ও মাদ্রাসের হাইকোর্ট এই দাবির ভিত্তিতে ছবিটির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে রাজি হয়নি। শুরু থেকেই ছবিটি নেতিবাচক প্রচারের আলোয় রয়েছে। এটির টিজারে দেখানো হয়েছিল যে কেরল থেকে ৩২,০০০-এরও বেশি মেয়ে নিখোঁজ। তারা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছে। তবে বিতর্কের পর ছবিটির নির্মাতারা টিজারটি প্রত্যাহার করে নিতে এবং ছবিটি যে একটি কল্পনামূলক কাজ, এরকম একটি দাবি পরিত্যাগ চালাতে সম্মত হয়। এছাড়া ছবিটির ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এটিকে একটি ছদ্মবেশমূলক প্রচার হিসাবেও আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যারা ছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন, তাদের দাবি, ছবিটির নির্মাতারা সাম্প্রদায়িক আবেগে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক কাহিনী তৈরি করেছেন। তবে তর্কের খাতিরে সেটা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়াও হয়, তবুও বলতে হয়, কোনো ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তা বিপরীত ফলাফল প্রদান করে। নিষেধাজ্ঞা চাপালে তা আদালতে খারিজ হয়ে যেতে পারে এবং ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়। তাতে আরও বেশি মানুষ ছবিটি দেখে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাস্তবে দেখা যায় যে, এরকম ক্ষেত্রে ছবিটির পিছনে যে প্রচারমূলক উদ্দেশ্য এবং যে অন্য স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্য রয়েছে, যদি আদৌ থাকে, তা আরও মজবুত হয়ে ওঠে। এই আইনী ভিত্তি এখন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ কোনো ছবিকে একবার ছাড়পত্র দিলে, কোনো মামলা থেকেই এটির ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো যাবে না। পাবলিক অর্ডার সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, সেটিকে হাতিয়ার করে পুলিশ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে কোনো ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে পারে। তবে প্রত্যেকবার কোনো না কোনো গোষ্ঠী এরকম দাবি তুললে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তামিলনাড়ু এবং কেরল থেকে কিছু রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে যে, বিক্ষোভের আশঙ্কা আঁচ করে কিছু মাল্টিপ্লেক্স এবং সিনেমা হলের মালিক এই ছবি না দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুপ্রিমকোর্টে উল্লেখিত অনুযায়ী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আইনের থেকে, বাস্তবে কী পরিস্থিতি আছে, সেটা মূল্যায়ন করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া দ্য কেরালা স্টোরিকে যেভাবে একটা রাজনৈতিক বিষয় করে তোলা হচ্ছে এবং এটি থেকে নির্বাচনী ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা নিন্দনীয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন, শুধুমাত্র যারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন, তারাই এরকম একটা ছবির সমালোচনা করছেন। একটি ছবিকে কেন্দ্র করে কোনো বিতর্কে সাম্প্রদায়িকতার রং লাগলে, তা সাংবিধানিক দিক থেকে একটি ভালো লক্ষণ নয়। কোনো রাজ্য বা কমিউনিটির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হলে, সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার সমতুল হতে পারে না। এই ছবিটির কারণে তরুণ-তরুণীরা মৌলবাদ বা উগ্রপন্থার শিকার হতে পারেন বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার মোকাবিলা করার জন্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, কমিউনিটিগুলোর মধ্যে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাস্তবকে বিকৃত করে দেখানোর মোকাবিলা করার সেরা উপায় সেই মিথ্যাকে এবং যে নেতিবাচক উদ্দেশ্য আছে, তা প্রকাশ্যে আনা। তাড়াহুড়ো করে কোনো নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না।

