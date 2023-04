হিংসার নির্বুদ্ধিতা

April 28, 2023 10:35 am | Updated 10:35 am IST

দক্ষিণ বাস্তারে মাওবাদী আক্রমণ প্রমাণ করে যে তাদের শক্তি ফুরিয়ে যায়নি

বছর দুয়েক আগের কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিভিন্ন রাজ্যের নেতা ও প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, ২০১০ সালে যেখানে দেশের ১০টি রাজ্যের ৯৬টি জেলায় মাওবাদীদের প্রভাব ছিল, সেটা ২০২১ সালের শেষের দিকে কমে হয়েছে ৪১। তবে মাওবাদী সন্ত্রাসের পর্যবেক্ষকরা সাবধান করে বলেছিলেন, মাওবাদীদের প্রভাব কমলেও তারা দক্ষিণ বাস্তার, অন্ধ্র-ওডিশা সীমান্ত বা ঝাড়খণ্ডের কিছু জেলায় এখনও সক্রিয় আছে। গত বুধবার ছত্তীসগড়ে শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণ এবং তারপর বুলেটের আঘাতে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের একটি টিমের মৃত্যুর ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে দক্ষিণ বাস্তার অঞ্চলে এখনও মাওবাদীদের দাপট রয়েছে। এই ঘটনায় যে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, তারা একটি উগ্রপন্থী দমন অভিযান থেকে ফিরছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা এই অভিযানে গিয়েছিলেন। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা মাওবাদীদের একটা পাতা ফাঁদ ছিল। শুধু তাই নয়, এই ঘটনা গোয়েন্দা দপ্তরের একটা ব্যর্থতা বললেও বোধহয় ভুল হবে না। মাওবাদীরা বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি করে। তাই এই ধরনের আক্রমণ যে এখন হতে পারে, তা আগাম আন্দাজ করতে না পারাটাও একটা ব্যর্থতা। এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করা, নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে তা পূরণ করা, যে মাওবাদী ক্যাডার এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে শাস্তি দেওয়া সরকারের কাজ। তবে এটা বলাটা যতটা সহজ, করাটা ততই কঠিন। যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি একটি দুর্গম এলাকা। সম্ভবত এটাই মাওবাদীদের শেষ শক্তিশালী ঘাঁটি। মধ্য ভারতের যে দুর্গম ও প্রায় বিচ্ছিন্ন এলাকায় উপজাতি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ বসবাস করেন, সেটিকেই মাওবাদীরা নিজেদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। মাওবাদীরা নিজেদের গেরিলা স্টাইলের সহিংস আন্দোলনের পথ ছেড়ে বেরোতে পারে না। এর কারণ হল তারা যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে, তা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনুপযোগী। এমনকি সবচেয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদানের মধ্যেও হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো তাদেরকে সমর্থন করেন। নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের দরুণ শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত এলাকাগুলোর বাইরে মাওবাদীদের দাপট কমেছে। এছাড়া যে সব এলাকায় আগে সরকারি কোনো উপস্থিতি ছিল না, সেখানে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের জেরেও শান্তিমূলক প্রভাব তৈরি হয়েছে। তবে দক্ষিণ বাস্তারে মাওবাদীদেরকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে দুর্গম এলাকায় একমাত্র বাধা নয়। নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের লড়াইয়ের মাঝে আটকে পড়া উপজাতিদের একাংশ সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে, তাদের অসন্তোষকে মাওবাদীরা কাজে লাগিয়েছে এবং সেখানে নিজেদের উপস্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে উগ্রপন্থা দমনের সময়, মাওবাদীদের পরাজিত করতে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার যে কৌশল নেওয়া হয়েছিল, তার বিরুপ প্রভাব পড়েছে। সরকারের উচিত দক্ষিণ বাস্তারের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সমর্থন ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, কারণ সেটাই মাওবাদীদেরকে নিশ্চিতভাবে পরাজিত করার উপায়। নিরীহ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিশানা করে বা তাড়াহুড়ো করে কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাতে সমস্যা আরও বাড়বে।

