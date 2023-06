অনেক পথ বাকি

June 12, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ভারতের অর্থনীতি কোভিড মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে, শক্ত পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। গত বছরের ৭.২% জিডিপি প্রত্যাশার সীমা ছাপিয়ে গিয়েছে। এই সাফল্যকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। যদি নতুন করে সংস্কারমূলক নীতি গ্রহণ না করা হয়, তবুও আগামী এক দশকে দেশের বৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৬.৫%-৭% হবে বলে আগাম অনুমান করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে শিল্প ক্ষেত্রের নেতৃত্বের সামনে এমনই বার্তা দিয়েছেন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরণ। সাম্প্রতিক দশকে, তিন-চার বছরের জোরালো বৃদ্ধির পর ভারতে “ওভারহিটিং সংক্রান্ত সমস্যা” দেখা দিয়েছিল। তবে নাগেশ্বরণের আশা, এবার তেমনটা হবে না। আগামী সাত থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধির রাস্তায় হাঁটতে পারবে ভারত, ঠিক যেমনটা চিনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল ১৯৭৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। অর্থনৈতিক উপদেষ্টার এই আশাব্যাঞ্জক দাবির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে, যার অন্যতম হলো মজবুত ধারাবাহিকতা, আগের তুলনায় আরও ভালো ম্যাক্রো ফান্ডামেন্টাল, সেই সাথে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ঘাটতি হ্রাস পাওয়া এবং আগের চেয়ে আরও স্বচ্ছ ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেট ব্যালেন্স শিট। এর পাশাপাশি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স (জিএসটি) এবং ডিজিটাইজেশনের মতো সংস্কার সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দেশের অর্থনীতির ব্যাপারে অর্থনৈতিক উপদেষ্টার ইতিবাচক বার্তা নতুন করে বেসরকারি সেক্টরকে উৎসাহ দিচ্ছে। উদ্বেগ কাটিয়ে ফের বিনিয়োগ শুরু করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। নাগেশ্বরণ আরও বলেছেন, আমাদের অর্থনীতি এখন ‘অটো-পাইলট’ মোডে থাকতে পারে। এই বার্তা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে অন্তত ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে জিএসটি কাঠামোকে যুক্তিযুক্ত করে তোলা বা আর্কাইক ফ্যাক্টর মার্কেট আইন সংশোধনের মতো বাকি থাকা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রায় নেই।

স্টিল এবং সিমেন্টের মতো সেক্টরগুলো উচ্চতর ক্ষমতা প্রদর্শন করছে। তবে এর পাশাপাশি, ইন্ডাস্ট্রির কিছু সেকশন শীঘ্রই খরচ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। এরপর সামগ্রিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে আরও পদক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। আশার খবর হলো ভারতের অর্থনীতি কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জিডিপি হ্রাস পেয়ে ৫.৮% হয়েছিল। সেই তুলনায় এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে মহামারির আগের জায়গায় অর্থনীতির ফিরে যাওয়াটা যথেষ্ট নয় - মনে রাখতে হবে লকডাউনের আগেই, পর পর সাতটি ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩.৯%, তার আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৬.৫% এবং এখনও পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রিকভারি হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং লক্ষ লক্ষ যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হলে, সরকার যে সুবিধার পুনরাবৃত্তিমূলক চক্র তৈরি করতে চাইছে, তার জন্য চাহিদার বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ভারত যদি “চিন-প্লাস-ওয়ান” সরবরাহ শৃঙ্খলের পথে হাঁটতে চায়, তাহলে পদক্ষেপগুলোও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদিও বাস্তবে অনেক সময় তেমনটা দেখা যাচ্ছে না। চড়া আমদানি ট্যাক্স, ইনবাউন্ড বিনিয়োগে জটিল ‘অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স’, নতুন কোম্পানি রেজিস্টার করার জন্য অনলাইন সার্ভিসের ত্রুটির সমাধান করতে ব্যর্থতা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসকে মজবুত করছে না। অর্থনীতির ইঞ্জিনকে প্রকৃত অর্থে ‘অটো-পাইলট’ মোডে পাঠানোর আগে সরকারকে অবশ্যই নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মূল্য ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীদের জন্য সহজ এবং দ্রুত, সমস্যামুক্ত প্যাসেজ তৈরি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

