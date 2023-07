পারদ চড়ছে

July 29, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

ADVERTISEMENT

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু বিপর্যয়ের যে প্রভাব পড়েছে, চলতি সপ্তাহে ফের একবার তা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়ে তিনি বলেন, পৃথিবী উষ্ণতার একটি পর্যায় থেকে এখন “গ্লোবাল বয়েলিংয়ের যুগে” প্রবেশ করেছে। তার এই মন্তব্যটি নিছক কোনো মন্তব্য নয়। উদ্বেগের বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, বিগত ১২,০০০ বছরের মধ্যে এবারের জুলাই মাস সবচেয়ে উষ্ণতম হবে। রাষ্ট্রসংঘের এই কর্মকর্তা বলেন, সমগ্র গ্রহের জন্যই এটা একটা বিপর্যয়। আগামী কয়েক দিন মিনি আইস এজের মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সালের জুলাই মাস চারিদিকেই নানা রেকর্ড তৈরি করবে। ওয়ার্ল্ড মেটেরলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লুএমও) এবং ইউরোপীয়ান কমিশনের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের বিজ্ঞানীরা এই মাসের অবস্থাকে লক্ষণীয় এবং অভূতপূর্ব বলে উল্লেখ করেছেন। এবারের জুলাই মাসে সবচেয়ে উষ্ণ তিন সপ্তাহ দেখা গেল। এখনও পর্যন্ত জুলাই মাসের গড় তাপমাত্র ছিল ১৬.৯৫° সেলসিয়াস, যা ২০১৯ সালের জুলাই মাসের তুলনায় ০.২° বেশি - যেটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৭৪ বছরের পর্যবেক্ষণমূলক ডেটায় একটি রেকর্ড।

সমুদ্রের তাপমাত্র বেড়েই চলেছে। সেন্ট্রাল ইকুয়েটোরিয়াল প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর প্রভাবে বদল দেখা যাচ্ছে - যেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম - এল নিনোর কারণে যদিও এর বিপরীত চিত্র দেখা যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছিল, বিগত তিন বছরের তুলনায় (যখন এল নিনো দেখা দেয়) এবারের তাপমাত্রা আরও বেশি হবে। যদিও ১৬.৯৫° সেলসিয়াসের বিতরণ এবং প্রভাবের ফলেই জলবায়ুতে এত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে উত্তর-পশ্চিম চিনের তাপমাত্র ৫২° সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলা, গ্রীসের দাবানল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে তীব্র রোদের তাপ। এবার ভারতের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে নজিরবিহীনভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এটা মূলত বর্ষাকালের বৃষ্টি। তবে এর পিছনেও উষ্ণ বায়ুর একটা ভূমিকা আছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এটির আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এর ফলে অল্প সময়ের জন্য তীব্র বৃষ্টিপাত হয়, যা থেকে বন্যা ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। জলবায়ুর পূর্বাভাস থেকে কিছুটা আশার আলো গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তা আন্তোনিও বলেন, এখনও বিশ্বের তাপমাত্রার বৃদ্ধিকে ১.৫° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ পরিণত এড়ানো সম্ভব। তবে এর জন্য জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো অতি দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। একই দিনে চেন্নাইয়ে জি-২০ মন্ত্রীদের একটি বৈঠকে COP28 প্রেসিডেন্ট-মনোনীত সুলতান আহমেদ আল জাবের বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলোকে নিজেদের দূষণ নির্গমণ হ্রাস করার ব্যাপারে আরও উচ্চাকাঙ্খী হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার দল যদি ফের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহলে তিনি ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত করবেন। সেটা যদি বাস্তবে হয়, তার মানে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমাতে ভারতের দায়িত্বও বেড়ে যাবে। এর পাশাপাশি নেট জিরো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ২০৭০ সালের বদলে ২০৫০ সালের মধ্যেই করতে হবে, ঠিক যেমনটা আন্তোনিও বলেছেন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি মুক্ত বিদ্যুৎ তৈরি করতে হবে। জলবায়ু ক্ষেত্রের এই বিষয়গুলো নিয়ে দরকষাকষি হয়তো চলতে থাকবে, তবে জলবায়ু মনে করিয়ে দেয়, সে কারোর জন্যই অপেক্ষা করে না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.