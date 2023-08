মেটিরিয়ালের বিবেচনা

August 19, 2023 09:08 am | Updated 09:08 am IST

বৈজ্ঞানিক কমিউনিটি এবার আত্মবিশ্বাসী যে, এলকে-৯৯ নামে পরিচিত মেটিরিয়ালটি রুমের-তাপমাত্রা সম্পন্ন এবং অ্যামবিয়েন্ট-প্রেশার সুপারকন্ডাক্টর নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল গবেষক বিষয়টি নিয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে দ্রুত যবনিকা পড়ল। এই মেটিরিয়ালটি অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশনে কোনো বাধা ছাড়াই বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে, এমন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাথে ম্যাচ করার মতো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার এবং স্বতন্ত্র গবেষকরা তাদের দাবি যাচাই করার জন্য গবেষণা করার পর একটি প্রিপ্রিন্ট পেপার হিসাবে তাদের ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন, যা সবাই বিনামূল্যে পড়তে পারেন। এলকে-৯৯ এর কম্পোজিশন আপাতভাবে সরল বলেই মনে হয়। এছাড়া এটি সিন্থেসাইজ করার নির্দেশাবলীও উপলভ্য। এই কারণে অ্যাকাডেমিয়ার বাইরের বিজ্ঞানীরাও মেটিরিয়ালটি পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। ডেভেলপমেন্টের গতি নিয়েও আশা দেখা যায়। তবে শীঘ্রই হাইপ এবং গুজবও হাজির হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার গোষ্ঠীটি তাদের দাবি ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাপারে একটি জার্নালে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছে বলে জানা যায়। তবে উদ্বেগ হলো যে, জার্নালের জবাব বা প্রতিক্রিয়া ছাড়া এই প্রিপ্রিন্ট পেপারগুলোর ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করার কোনো মানে হয় না। এই বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দাবিটির সত্যতা যাচাই করার জন্য আরও বেশি অর্গ্যানিক পিয়ার-রিভিউ প্রসেস সহ একত্রে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা (ভারত সহ) তাদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে দাবির বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে পারলে তা আরও ভালো হতো। শীঘ্রই স্পষ্ট হয় যে মূলত দুটি কারণে এই মেটিরিয়ালটি সুপারকন্ডাক্টার হতে পারেনি। প্রথমত, একটি দুর্বল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে থাকা চিরাচরিত সুপারকন্ডাক্টার যাতে সুপারকন্ডাক্টিং অবস্থার সহায়ক হতে পারে, তার জন্য এটি ঠাণ্ডা করা হয়। ট্রানজিশন তাপমাত্রায এবং এটির নিচে সেটির বাল্ক থেকে ফিল্ড সরিয়ে দেওয়া হয়। তাই সুপারকন্ডাক্টরের কাছাকাছি থাকা একটি ম্যাগনেটকে ট্রানজিশনের সময় দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার গোষ্ঠীটি একটি ভিডিও শেয়ার করেছে, যেখানে এলকে-৯৯ কে একটি অর্ধ-বিকর্ষণ চুম্বক বলে মনে হয়েছে। তবে স্বতন্ত্র গবেষণাকারীরা বুঝতে পেরেছেন যে, আসলে মেটিরিয়ালটি একটি ইনস্যুলেটর ছিল, যেটির অশুদ্ধতাকে চৌম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, যে কারণে ভিডিওতে অর্ধেক-বিকর্ষণ দেখা গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ কোরিয়ানরা জানিয়েছেন যে প্রায় ১০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এলকে-৯৯ এর বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যা সুপারকন্ডাক্টিভিটির সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করে। তবে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, অশুদ্ধতা হিসাবে মেটিরিয়ালটির মধ্যে যদি কপার সালফাইড থাকে, তাহলে এই হ্রাস দেখা যায়; সেই তাপমাত্রায় কপার সালফাইড একটি ফেজ ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যায়, প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে বা নষ্ট করে দেয়।

এবার আবার প্রমাণ করার দায়ভার দক্ষিণ কোরিয়ার গোষ্ঠীটির কাঁধে। তবে এই এপিসোডে অনলাইনে তথ্য ও ডেটার বিস্তার বা ছড়িয়ে পড়ার ফলে একটি বিরল পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে: প্রায় রিয়েল-টাইম এবং জনগণের সংগঠিত ডকুমেন্টেশন, প্রতিযোগিতার চেয়ে বরং কোলাবোরেশন এবং সমাপ্তি। উন্মুক্ত বিজ্ঞানে অংশগ্রহণ থেকে বিজ্ঞানের পক্ষে আরও কল্যাণময় হতে পারে। তবে নেতিবাচক বিশ্বাস থাকলে এর পরিণতি হয় ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভ্রান্তি। এলকে-৯৯ এপিসোড থেকে জানা যাচ্ছে, দ্বিতীয়টির সাথে অনুশোচনার ক্ষেত্রে প্রথমটিকে বাধা প্রদান করা উচিত নয়।T

