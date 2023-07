প্রতিবন্ধকতাকে অবহেলা করা যায় না

July 03, 2023 12:30 pm | Updated 12:30 pm IST

নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডেটার প্রভাব অনস্বীকার্য। জনকল্যাণমূলক নীতিগুলো যাতে আরও যথাযথভাবে নেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মাপকাঠির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস)-৬ থেকে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক নির্দিষ্ট প্রশ্নটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি একটি অনাকাঙ্খিত পদক্ষেপ এবং এটি থেকে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রচার-অভিযানের পর সরকার যখন প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন এনএফএইচএস-৫-এ যোগ করে, তখন আন্দোলনকারীরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। আমরাও আশা করেছিলাম যে পরবর্তীতে দেশজুড়ে সমীক্ষার ওপর ভর করে এটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে। তবে এটি বাদ দেওয়া এবং বিশদ বিবরণ যোগ করার ব্যাপারে অনীহা একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার। প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে প্রতিবন্ধীদের জীবন ও তাদের প্রয়োজনগুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে ২.৬৮ কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন। সরকারের এই পদক্ষেপ থেকে প্রশ্ন উঠছে, সরকার কি আদৌ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল? স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বলেছে, ২০১৮ সালের জুলাই এবং ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে (এসআরএস) ৭৬তম রাউন্ডের অংশ হিসাবে, আগেই প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রাথমিক ডেটা থেকে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে তালিকাভুক্ত করা যাবে, যা পাবলিক ডোমেইনে আগে থেকেই উপলভ্য আছে। এছাড়া তারা আরও বলেছে যে, প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত ডেটা ‘দ্রুত বদলে যাচ্ছে না।’ এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত সামগ্রিক ডেটা আংশিকভাবে পরিবর্তন (তবুও সংখ্যার হিসাবে সেটা উল্লেখযোগ্য বলতে হবে) হতে পারে। যে ৬.১ লক্ষ নমুনা পরিবারের ওপর এনএফএইচএস নির্ভর করে, তা এই ডেটাকে আক্ষরিক অর্থেই প্রতিনিধিত্বমূলক করে তুলবে। এনএফএইচএস যে বিশদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সেগুলোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়, যা আগে এত ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত না। একদিকে এসআরএস যেমন প্রতিবন্ধকতা, সচেতনতার স্তর, জীবনযাপনের ব্যবস্থাপনা, কেয়ার-গিভার, প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং বেকারত্বের হার সহ অন্যান্য বিষয়ের উপস্থিতি এবং নজির শনাক্ত করতে সক্ষম, তেমনি অন্যদিকে এনএফএইচএস আরও সামগ্রিকভাবে প্রশ্ন করতে পারে। তারা স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির বাস্তব পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সুযোগের উপলভ্যতা, বিমা, যৌন আচরণ, পরিবার পরিকল্পনার উপলভ্যতা, জন্মনিরোধকের ব্যবহার, পারিবারিক হিংস্রতা, পরিবারের নানা সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ, জীবনযাপন সংক্রান্ত সূচক এবং পানীয় জল ও শৌচালয় অ্যাক্সেস করার ব্যাপারে বিশদ জানার চেষ্টা করে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরের পদক্ষেপটি থেকে প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে আরও ভালো, মজবুত ডেটা পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্মকর্তারা একদিকে দাবি করেছেন যে, প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে শুধুমাত্র এনএফএইচএস সংক্রান্ত প্রশ্নটির ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো পর্যাপ্তভাবে রিপোর্ট করা হয় না। বস্তুত এটি মাঠে নেমে, তৃণমূল স্তরে কাজ করা কর্মীরা, যারা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে যুক্ত, তাদের কাছে উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এই প্রচেষ্টাগুলো প্রয়োগ করতে হবে - প্রতিবন্ধকতা, মাঠে নেমে কাজ করা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশ্ন যোগ করতে হবে, তার কারণ ভারতীয় জনগণের মধ্যে থাকা একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে বিবেচনার বাইরে রাখার পিছনে কোনো যুক্তিই ন্যায্য হতে পারে না।

