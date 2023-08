গণ্ডগোল তৈরি করা

August 04, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

মণিপুরে জাতিগত সংঘর্ষের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। এর মধ্যেই আবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা গেল হরিয়াণাতে। জাতীয় রাজধানী সংলগ্ন এই এলাকায় এই সপ্তাহে সংঘাতের ঘটনায় ছয়টি প্রাণ গিয়েছে। গুরুগ্রামের সোহনা এবং নু অঞ্চলে গণ্ডগোলের জেরে দুজন হোমগার্ড এবং চারজন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৭০ জন। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। অনেকে কর্মস্থল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। এই গোটা তাণ্ডবের সূত্রপাত হয়েছিল ৩১ জুলাই নু এলাকায়। ওইদিন হিন্দুদের একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রায় স্থানীয় মুসলমানরা পাথর ছোড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। মুসলমান অধ্যুষিত এই এলাকায় দুটি মন্দিরের মধ্যে শোভাযাত্রাটি এই প্রথম নয়, আগেও হয়েছে। তবে এতদিন তা নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি। আগে এই শোভাযাত্রাটি নেহাতই একটি স্থানীয় অনুষ্ঠানের পর্যায়ে থাকলেও, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়। প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের লোকজনকেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উৎসাহ প্রদান করতে থাকে। এই বছরের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা নানা স্লোগান তোলেন। এমনকি অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আক্রমণের মুখে পড়ে তীর্থযাত্রীরা প্রথম মন্দিরে ফিরে যান এবং প্রতিবেশী জেলা থেকে পুলিশ বাহিনী পৌঁছানো পর্যন্ত তাদেরকে সেখানেই অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রশাসন এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো জায়গায় ছিল না। হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১৭৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ৯৩টি এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী এম.এল. খাট্টার বলেছেন, হিংসাত্মক ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত — বাস্তবে এমন ইঙ্গিতও মিলেছে।

শোভাযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। এই কর্মসূচীর আগে বজরং দলের সদস্য এবং স্বঘোষিত গো-রক্ষক হিসাবে পরিচিত এক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভিডিও আপলোড করতে শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি ও তার টিম এই বছরের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজস্থানের ভরতপুরের দুই মুসলমান যুবককে অপহরণ ও খুন করার অভিযোগ উঠেছিল এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তিনি এবারের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। শোভাযাত্রা ঘিরে এবার যে একটা গণ্ডগোল হতে পারে, তা আন্দাজ করেছিলেন স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা। তারা প্রশাসনকেও এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। শোভাযাত্রার দিন বজরং দলের আর এক কর্মী উস্কানিমূলক ভিডিও আপলোড করে, নু এলাকার লোকজনকে তাদের হাজির হওয়ার আগে প্রস্তুত থাকতে বলেন। গুরুগ্রামের সোহনা সাব-ডিভিশন পর্যন্ত হিংসা ছড়ায়। একটি মসজিদও ভাংচুর করা হয়। সেক্টর ৫৭-তে অঞ্জুমান জামা মসজিদের এক ইমামকে সোমবার রাতে একদল উন্মত্ত, সশস্ত্র জনতা খুন করে। গুরুতর চোট পান একজন স্টাফ সদস্য। মাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মসজিদে যত সংখ্যক পুলিশ ছিলেন, তার থেকে দাঙ্গাকারীদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। তাই পুলিশ এই গোটা ধ্বংসলীলায় স্রেফ নীরব দর্শক হয়ে তাকিয়েছিল। গণ্ডগোলের ঘটনায় যাদের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির ঘনিষ্ঠ। এদের বিরুদ্ধে হরিয়াণার পুলিশ পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। যারা হিংসা ছড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে হরিয়াণার প্রশাসনকে অবশ্যই কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে এবং শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক থাকবে হবে, নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

