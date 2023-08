লিনিয়ার রিগ্রেশন

August 03, 2023 10:25 am | Updated 10:25 am IST

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস (আইআইপিএস)-এর ডিরেক্টর কে.এস জেমসকে সাসপেন্ড করার জন্য প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট কারণ ছিল। এমনটাই বক্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস) এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করা এই সংস্থাটির প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে প্রতিহিংসাপরায়ণ উদ্দেশ্য নেই, এমনটা ভাবা কঠিন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার যে কোনো ডেটা প্রকাশের ক্ষেত্রে এক প্রকারের বিরোধীতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, এমনকি সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যদি সরকারি নীতি এবং তার পরিণামের ব্যাপারে সত্য প্রকাশ করা হয়, যেখানে নেতিবাচক ফলাফল দেখা যায়, সেক্ষেত্রে সরকার এটিকে ফিডব্যাক হিসাবে ব্যবহার না করে বিরোধীতার রাস্তায় হাঁটতেই পছন্দ করে। যেমন, এনএফএইচএস-৫ (২০১৯-২১)। ২০১৯ সালে সরকার দাবি করেছিল, দেশের সমস্ত গ্রাম ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি (ওডিএফ)। যদিও ওপরে উল্লেখ করা রিপোর্ট বলছে, সমীক্ষার ১৯% পরিবার টয়লেট ব্যবহার করেন না। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালের অক্টোবরের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস সার্ভে, ২০১৯-২০ বর্ষের ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রুরাল স্যানিটেশন সার্ভে এবং এই বছরের প্রথম দিকে প্রকাশ করা মাল্টিপল ইন্ডিকেটর সার্ভে থেকেও জানা গিয়েছে, অনেক গ্রামই ওডিএফ নয়। এনএফএইচএস-৫ থেকে আরও জানা যায়, অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার পরিমাণ বেড়েছে। সমীক্ষার আওতায় থাকা ৫৭% গ্রামীণ পরিবার এলপিজি বা ন্যাচরাল গ্যাসের সুবিধা পাচ্ছে না। এর জেরে উজ্জ্বলা যোজনার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

সাম্প্রতিক অতীতে অন্যান্য পরিসংখ্যানগত যে ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পরিসংখ্যান এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন মন্ত্রক নিজেদের ২০১৭-১৮ বর্ষের খরচ সংক্রান্ত সমীক্ষা (সিইএস) বাতিল করে দেয়, তার কারণ ডেটার গুণমান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যদিও এই সমীক্ষা থেকে ২০১১-১২ বর্ষের সিইএসের মতো দারিদ্রের অপরিবর্তিত অবস্থান এবং মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। ২০১৮ সালে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশন (এনএসসি) দ্বারা ছাড়পত্র পাওয়া এনএসএসওর পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে আটকে রাখা হয়েছিল। তার কারণ এই সমীক্ষার ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে বেকারত্বের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১৯ সালে সরকার ক্ষমতায় ফেরার পর এই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। এই বিলম্বের ফলে প্রাক্তন কার্যকরী চেয়ারম্যান ইস্তফা দিয়েছিলেন। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি আয়োগের হস্তক্ষেপের কারণে এনএসসির আর এক সদস্যও পদত্যাগ করেছিলেন। জিডিপি সম্বন্ধিত বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশদ তথ্য প্রকাশ করতে নীতি আয়োগ জড়িত ছিল, যা ২০১৮ সালের এনএসসি রিপোর্টের বিরোধীতা করেছিল। এটির থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সরকার চিরাচরিত পরিসংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা হ্রাস করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়া ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্যরা বেশ কিছু আর্টিকেলের মাধ্যমে এনএফএইচএস এবং অনুরূপ সমীক্ষাগুলোতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তার বদনাম করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর হওয়া আদমশুমারির কাজে অন্যায্যভাবে বিলম্ব তৈরি করা হয়েছে। আদমশুমারি সংক্রান্ত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল অনেক পরিসংখ্যানগত পদক্ষেপ এবং প্রোগ্রামে তাই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া বাণিজ্য ও শাসনপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত ডিজিটাল বিশ্বে পাবলিক ডেটার বিস্ফোরণ হচ্ছে। ঠিক এরকম একটা সময় আমাদের মজবুত স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেমের পায়ে যেভাবে বেড়ি পরানো হচ্ছে তা ভালো লক্ষণ নয়।

