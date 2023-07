বিস্তারের সীমাবদ্ধতা

July 07, 2023 09:52 am | Updated 09:52 am IST

কেন্দ্রের বিধি-নিষেধের প্রেক্ষিতে ‘ওপেন মার্কেট সেল স্কিম’ (ওএমএসএস) অধীনে রাজ্যগুলোকে চাল ও গম বিক্রিতে বিরতির সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে খাদ্য মন্ত্রীদের জাতীয় সম্মেলন। এই মিটিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল খারিফ শস্য সংগ্রহের জন্য অ্যাকশ্যান প্ল্যান এবং খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সুরক্ষাকে আরও মজবুত করার জন্য নজর দেওয়ার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তবে ওএমএসএসের ব্যাপারে কর্ণাটকে কেন্দ্রের বিধি-নিষেধের জেরে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে এই সমস্যার একটা সমাধান বেরিয়ে আসবে। কেন্দ্র অবশ্য রাজ্যগুলোর দিকে বিন্দুমাত্র ঝোঁকার মুডে নেই। রাজ্যগুলো নিজেদের খাদ্যশস্য সংক্রান্ত প্রয়োজনের যথাযথ অনুপাত আওতাভুক্ত করার জন্য ওএমএসএস ব্যবহার করে। কর্ণাটক ছাড়াও তামিলনাড়ু এবং রাজস্থানও বিধি-নিষেধ সরানোর আর্জি জানিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল তা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ)-এর আওতার বাইরে যারা রয়েছে, তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবে কেন্দ্র। এই অবস্থানে কোনো বদল হচ্ছে না। এটা অস্বীকার করা যায় না যে তাকে নন-এনএফএসএ ক্যাটাগরির সুবিধাভোগীদের বিষয়টি দেখতে হবে। এছাড়া রাজ্যগুলোর আবেদনও নন-এনএফএসএ জনগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করছে, যেহেতু যারা আইনটির আওতাভুক্ত, তারা কেন্দ্রের মাসের হিসাবের খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দের সুবিধা পেয়ে থাকে। রাজ্যগুলোকে যদি খোলা বাজার থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে চাল ও গমের দাম অবশ্যই বাড়বে। এটি ওএমএসএসের মাধ্যমে বিক্রির পরিমাণের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যকেই বিফল করবে। তাই মাঝামাঝি কোনো অবস্থান গ্রহণ করলে, অন্তত আংশিকভাবে হলেও প্রত্যেকের উদ্বেগ কমতো।

ওএমএসএস নিয়ে বিতর্কের জেরে রাজ্যগুলোর কাছে এই বার্তা পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল যে খাদ্য সেক্টরে রাজ্যের স্কিম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা তাদের এজেন্সিগুলোর ওপর ভরসা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রাজ্যগুলোকে অবশ্যই নিজেদের সোর্স শনাক্ত করতে হবে এবং সেটা যাতে মূল্য সাশ্রয়ী হয়, সে দিকেও নজর দিতে হবে। অন্ন ভাগ্য ২.০ প্রোগ্রামের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রদান করার ব্যাপারে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া নিজের অবস্থান সম্পূর্ণ বদলে ফেলার পর কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার সমতুল কোনো সরবরাহকারী খুঁজে পায়নি, যার মূল কারণ দাম। নিজেদের বরাদ্দের পরিমাণ দ্বিগুণ করার বিষয়টি নিয়ে রাজ্যগুলোকে গভীর ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। কর্ণাটক তাদের বরাদ্দ ৫ কেজি থেকে ১০ কেজি করতে ইচ্ছুক। যদিও কর্ণাটক একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে — এবার তারা প্রস্তাবিত অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য নগদ টাকা ট্রান্সফার করবে — এই ঘটনা খাদ্য সুরক্ষার ব্যাপারে সমতুল পদক্ষেপ গ্রহণের ত্রুটিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, এটি এমন একটি স্কিম যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক বেশি রিসোর্সের ভিত রয়েছে। গোয়েল এল নিনোর প্রসঙ্গ তুলে, খাদ্যশ্য উৎপাদন ও সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে নিজেদের চালু থাকা স্কিমগুলোর বিস্তার না করে বরং পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

