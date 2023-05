হার থেকে শিক্ষা

May 15, 2023 08:42 am | Updated 08:42 am IST

কংগ্রেস নিজের জয়ের চেয়ে বিজেপির হার থেকে অনেক বেশি শিখতে পারবে

কর্ণাটকে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। ২২৪ আসনের বিধানসভায় তারা ১৩৫ আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তার মানে দলটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর থেকে সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মুখ্য বিরোধী দল হিসাবে নেতিবাচকভাবে তাদের দিকে যে কিছু ভোট গিয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এর পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, জনতা দলের (ধর্মনিরপেক্ষ) জনসমর্থন আর আগের মতো নেই। তা অনেক কমে গিয়েছে। তৃতীয় শক্তির জায়গাটা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কংগ্রেস যতগুলো আসনে জয়ী হয়েছে, তার অর্ধেকেরও কম আসন পেয়েছে বিজেপি। তবে এই নির্বাচনে যে দলটির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে বলা যায়, সেটি হলো জেডি(এস)। দলটিকে পরিবারতন্ত্রের রূপ হিসাবে দেখা হতো, যেখানে কোনো নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই। নির্বাচনের পর জেডি(এস) কোন দিকে ঝুঁকবে, সেটা না জানার জন্য ভোটারদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া যায়। ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিশঙ্কু ফলাফলের পর কিছু বিধায়ক এবং জেডি(এস) যেভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা এখনও জনগণ ভুলে যাননি। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সেটা কংগ্রেসের কাছে একটা পরজয়ই হতো। নির্বাচনী প্রচার জুড়ে কংগ্রেস ঐকবদ্ধ থেকেছে, সক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। তবে বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে তা দেখা যায়নি। দলীয় কোন্দলেই তাদের জেরবার অবস্থা। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। একদিকে যখন কংগ্রেস পরিপক্কতা এবং সংযম দেখিয়েছে, তখন অন্যদিকে বিজেপি বিভাজনের এবং বহিরাগত ইস্যুতে খোঁচা দিয়ে জনমানসে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা প্রশমন করতে সচেষ্ট হয়েছে। ক্ষমতাসীন দল হিসাবে তারা নিজেদের সরকারের ট্র্যাক রেকর্ডের জন্য দায়বদ্ধ হতে রাজি হয়নি। এছাড়া তারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়েছে। ভোটারদের বিচক্ষণতাকে গুরুত্ব দেয়নি। জীবন এবং জীবিকায় প্রভাব ফেলতে পারে, কংগ্রেস মূলত এমন বিষয়গুলোর ওপর নজর দিয়েছে। তাই যথাযথ কারণেই বিজেপির যতটা পরাজিত হওয়া উচিত ছিল, কংগ্রেসেরও ঠিক ততটাই জয়ী হওয়া উচিত ছিল। কর্ণাটকে ভোটের ফলাফল থেকে কংগ্রেস এবং বিজেপি, উভয়েরই নানা বিষয় শিখতে পারে। বিজেপি যদি সমস্ত ধর্মের মানুষের এবং নানা ভাষাভাষী লোকজনের একটি দল হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাদেরকে সম্মান করা শিখতে হবে বিজেপিকে। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তাদের কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর এবং কর্ণাটকেও একই জিনিস ঘটল। বাস্তবটা আসলে কী, সেটা তাদের স্বীকার করতে হবে। বিজেপির একীকরণ শুধু তাদের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্যও ক্ষতিকর। দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত এবং ইতিবাচক আঞ্চলিক আকাঙ্খা সম্মান না করলে জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় ডেয়ারি ব্র্যান্ড নন্দিনীর গুরুত্ব হ্রাস করার প্রচেষ্টা একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। অতীতের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে গিয়ে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কংগ্রেস স্বীকার করেছে যে, জাতিগত ন্যায়বিচারের সমস্যাগুলোর সমাধান করতেই হবে। একই সাথে তারা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধীতা করেছে এবং জনকল্যাণের আওতা বৃদ্ধিতে সরব হয়েছে। কংগ্রেসকে পুরানো পন্থা ছাড়তে হবে। তাদেরকে এমন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে আঞ্চলিক, ধর্মীয়, শ্রেণীগত এবং জাতিগত বৈচিত্রকে জায়গা দেওয়া যায়। কর্ণাটকে তারা পরীক্ষামূলকভাবে একটি সূচনা করেছে। বিজেপির ব্যর্থ পরীক্ষা এবং কংগ্রেসের সফল পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলতে হবে, ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণীকে কর্ণাটকের ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.