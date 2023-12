পুরানো হিসাবের দৃষ্টান্ত

December 27, 2023 11:37 am | Updated 11:37 am IST

আরাধনাস্থলের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করার বারংবার, সাম্প্রদায়িক ভাবনায় অনুপ্রাণিত প্রচেষ্টার বাহক হিসাবে বিচার বিভাগকে দেখা উচিত হবে না। তবে আদালত ফের এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে, পরোক্ষভাবে, একটি মসজিদকে দ্রুত মন্দিরে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, বারাণসীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদের একাংশকে প্রভু বিশ্বেশ্বরের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করার জন্য ১৯৯১ সালে যে মামলাগুলো দাখিল করা হয়েছিল, সেগুলোর সামনে আইনি বাধা নেই। ২০২২ সালের প্রথম দিকে, একদল হিন্দু প্রার্থনকারীদের মামলায় যেমনটা বলা হয়েছিল, এবারও তেমন আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পুরানো মামলাগুলোর পথে প্লেসেস অব ওয়ারশিপ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্ট, ১৯৯১ কোনো বাধা তৈরি করবে না। এই আইনে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের চিত্র অনুযায়ী, কোনো আরাধনাস্থলের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করতে পারে, এমন আইনি কার্যকলাপের বৈধতা থাকবে না। রায়টিকে আদালতের বৃহত্তর বিবেচনার আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে। আদালত বলেছে যে, আইনটি প্রযোজ্য নয়, তার কারণ এই স্ট্রাকচারটির ধর্মীয় চরিত্র এখনও নির্ধারণ করা বাকি আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, চালাকিপূর্ণ এই মামলার কুঁড়িকে সৃষ্টিতেই বিনাশ না করে, আদালত বরং জ্ঞানব্যাপী কম্পাউন্ডের কাঠামোটি মসজিদ না মন্দির, তা নির্ধারণ করার জন্য একটি সম্পূর্ণ সিভিল ট্রায়ালের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং বলেছে যে, প্রমাণের ভিত্তিতে যতক্ষণ না এটির স্ট্যাটাস নির্ধারণ করা হবে, ততক্ষণ এটিকে মন্দির বা মসজিদ বলা যাবে না। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সমাজকে পুরানো বা মধ্যযুগীয় অবক্ষয়ের হিসাব বুঝে নেওয়া বা প্রতিশোধমূলক মনোভাব গঠন করার দিকে অগ্রসর করতে পারে।

২০২২ সালে মহিলা প্রার্থনাকারীদের একটি মামলায় আদালত মন্তব্য করেছিল যে, আইনি কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল মসজিদের আশেপাশে থাকা দেবতার পূজা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য ছিল না। তবে ১৯৯১ সালের মামলাগুলোতে এমন একটি ঘোষণার দাবি করা হয়েছিল যে, সাইটের মূল অংশটি একটি মসজিদ এবং মসজিদের প্রশাসকরা যাতে নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় প্রভাবের অপসারণ করেন, সেই দাবিও তোলা হয়। এই সুস্পষ্ট রক্ষাকবচের আবেদন করা হলেও, আদালত এটিকে এমন একটি মামলা হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বজায় রাখা যায় এবং প্লেসেস অব ওয়ারশিপ অ্যাক্ট এটির পথে বাধা তৈরি করবে না। এছাড়া এই অর্ডারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই) দ্বারা চত্বরটির একটি সমীক্ষা করার কাজে অনুমতি প্রদান বহাল রাখা হয়েছে। তবে ১৯৯১ সালের মামলাগুলোর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেোয়ার জন্য ২০২২ সালের মামলার ভিত্তিতে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে এএসআই-কে। প্রয়োজন হলে, ফের একটা সমীক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হাইকোর্টের অর্ডারে যেটা উদ্বেগজনক ব্যাপার তা হলো এই মামলায় যে সব দাবি তোলা হয়েছে, তা জাতীয় ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দুই পক্ষের মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একটি বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা একটা অবিশ্বাস্য দাবি। বিচার বিভাগের অবশ্যই সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্যে অবিচল থাকা প্রয়োজন এবং আরাধনাস্থলের স্ট্যাটাস পরিবর্তনের পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

