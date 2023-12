আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পতন

December 19, 2023 10:39 am | Updated 10:39 am IST

বেকারত্বের মতো সর্বসাধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাইলাইট করার জন্য গত সপ্তাহে একদল মানুষের নাটকীয় প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন এবং তারপর এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া, দুটি জিনিসই অত্যন্ত সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে। সংসদে এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার বিতর্কের কণ্ঠস্বর রোধ করে দেওয়ার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং বিরোধী সাংসদরা এই সম্পর্কে আইনসভায় একটি বিবৃতি ও বিতর্কের দাবি তোলার পর নজিরবিহীনভাবে বহু বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এটি আলোচনামূলক গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সোমবার পার্লামেন্টে বিরোধী শিবিরের ৭৮ জন সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয়। তার আগেই চোদ্দো জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৯২ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ২০১৪ সালের পর, এই সেসশনের আগে পর্যন্ত সর্বমোট ৯৪টি সাসপেনশনের রেকর্ড প্রায় নাগালের মধ্যে। দুটি লোকসভায় (২০০৪-১৪) বিদ্রোহীরা সহ, এমনকি শাসকদলের আইন প্রণেতাদেরকেও আশান্তি তৈরি করার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তবে ২০১৪ সালের পর থেকে, তুলনামূলকভাবে কম গুরুতর সমস্যার জন্য, শুধুমাত্র বিরোধী শিবিরের নেতাদেরকে সাসপেনশনের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

যে কোনো কার্যকরী গণতন্ত্রের একটা হলমার্ক হলো বিশদ আলোচনা, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন নানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমাধান বের করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। একটি বিশদ আলোচনা মানে শুধু পার্লামেন্ট থেকে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা বক্তৃতা নয়, এর পাশাপাশি নানা বিল এবং আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করার আগে তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যবহার করা। তবে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারি সেশনের সময় উল্টো ছবি দেখা গিয়েছে। সেখানে মূলত বিরোধীদেরকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়, পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনা ছাড়াই বিল উত্তীর্ণ হয়েছে, মেরিটের ভিত্তিতে সংশোধনের অনুমতি দেওয়া হয়নি, যা সঠিক তার বদলে বরং যা জনপ্রিয় তা করতে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি স্ট্যান্ডিং এবং পার্লামেন্টারি কমিটির পর্যাপ্ত ব্যবহার করা হয়নি। আইন প্রণয়ন এবং পার্লামেন্টারি কাজের প্রতি প্রয়োজনীয় মনযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বরং ট্রেজারি এবং বিরোধী বেঞ্চ, উভয় দিকেই আইন প্রণয়নকারীদের নাটকীয়তা এবং সাসপেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করাই প্রাধান্য পেয়েছে। এটা বিস্ময়ের কোনো বিষয় নয় যে ওই ধরনের কার্যকলাপের ফলে, ভি-ডেম ইন্সটিউটের মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বাধ্য হয়ে ভারতের গণতন্ত্রকে “নির্বাচনী স্বৈরাচার” হিসাবে উল্লেখ করেছে। এর থেকেও খারাপ ব্যাপার হলো, গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে যারা ক্যানিস্টার ছুঁড়েছিলেন এবং স্লোগান তুলেছিলেন, এরকম বিক্ষোভকারীদের টার্গেট করতে নির্বিচারে কুখ্যাত আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট ব্যবহার করার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে গণতান্ত্রিক আলোচনার স্থান দখল করেছে বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠরোধ। ঠিক এই কারণেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা ফ্রিডম হাউস, যারা অসামরিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন করে, তারা ভারতকে “আংশিকভাবে স্বাধীন” বলে ঘোষণা করেছে। সরকারের তরফ থেকে নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো ভারতের গণতন্ত্রকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

