সংখ্যার আইন

December 27, 2023 11:40 am | Updated 11:40 am IST

পুনরায় মিলিত হওয়ার দিন নির্ধারণ না করেই, গত ২১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে, ১৮ দিন ধরে চলা সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি একটি নয়া পতনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার কারণ কেন্দ্রের শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি এই সময় জুড়ে বিরোধী শিবিরের সাথে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তারা এগজিকিউটিভ দায়বদ্ধতা এড়িয়ে গিয়েছে এবং সংসদের বিরোধী দলগুলোর সিংহভাগ সদস্য সাসপেন্ড থাকা অবস্থাতেই এমন কিছু বিল উত্তীর্ণ করেছে, সারা দেশে যার ব্যাপক প্রভাব থাকবে। সব মিলিয়ে, বিরোধী শিবিরের মোট ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন রাজ্যসভার ৪৬ জন এবং লোকসভার ১০০ জন। গত ১৩ ডিসেম্বর লোকসভার চেম্বারে বিক্ষোভকারীদের ঢুকে পড়ার প্রসঙ্গে যে নিরাপত্তাজনিত লঙ্ঘন ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে বিরোধী শিবিরের সাংসদরা সরব হয়েছিলেন। যে বিচ্যুতি তৈরি হয়েছিল, তা এখনও রয়েছে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, আগে থেকে পরিকল্পনা করেই বিরোধী দলের সাংসদদের সরকার সাসপেন্ড করেছে। খাড়গে লিখেছেন, চিন্তাধারার বা বুদ্ধির যে প্রয়োগ করা হয়নি, তা সুস্পষ্ট। তিনি উল্লেখ করেছেন, যে সাংসদরা লোকসভাতে উপস্থিত ছিলেন না, তাদেরকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। উভয় কক্ষের চেয়ারপার্সনরা অধিবেশনের সুষ্ঠ পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারেননি। ধনখড় এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা চেষ্টা করেছিলেন, তবে তাদের এই প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতার ছোঁয়ার অভাব ছিল।

বিরোধী শিবিরের অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতিতেই সরকার সারা দেশের ক্রিমিনাল কোড পুনরায় নির্ধারণকারী নতুন আইন, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত রেগুলেশন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ সম্পর্কিত আইন উত্তীর্ণ করেছে। এই আইনগুলোর মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো, এগজিকিউটিভ বা শাসন বিভাগের ক্ষমতা নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি করা এবং এটা মোটেও কাকতালীয় নয় যে এগুলো বিরোধীদের মতামত বা তাদের সাথে আলোচনা, অর্থপূর্ণ সংসদীয় বিতর্ক ছাড়াই এই সমস্ত আইন উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সংসদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ব্যাপারে বিরোধীদের বিবৃতির দাবি সরকার খারিজ করে দিয়েছে। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা জেদ এবং নৈতিক অক্ষমতা বলা যায়। সরকার পাল্টা বলেছে, বিরোধী শিবিরের নেতাদের সাসপেন্ড হওয়ার পিছনে বিরোধীরাই দায়ী এবং স্পিকার ও চেয়ারম্যানও একই কথা বলেছেন। এক বিরোধী সাংসদের বিরুদ্ধে ধনখড়ের অঙ্গভঙ্গি নকল করার যে অভিযোগ উঠেছে, শাসকদল পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতে এটাকে ব্যবহার করেছে। ধনখড় নিজেই রাজ্যসভাকে বলেছেন, ওই অঙ্গভঙ্গি নকল করাটা তার কমিউনিটিকে অপমান করার সমনা। তার মতো একজন আইনি সত্তা যেভাবে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করেছেন, তা উদ্বেগজনক। অন্যদিকে, পথভ্রষ্ট কিছু যুবক যেভাবে নিরাপত্তা লঙ্ঘন করেছেন, সে ব্যাপারে বিতর্কের দাবি তুলে বিরোধীরা যে সময় এবং শক্তি নষ্ট করেছে, তা তা নিয়ে প্রশ্ন করাটা একটা আলাদা ব্যাপার। এটি একটা লক্ষ্য না হিসাবে ধরে নিলেও, এর প্রভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং শাসন বিভাগের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা বা অধিকার তুলে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.