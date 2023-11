নকআউটের লড়াই

November 14, 2023 12:00 pm | Updated November 15, 2023 10:45 am IST

গত ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাধ্যমে এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল। অবশেষে টুর্নামেন্টটি একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। ঘরের মাঠে এবার রোহিত শর্মার দল অবিশ্বাস্য আধিপত্য দেখিয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী বা উদীয়মান দল, সমস্ত প্রতিপক্ষকেই ভারত পরাজিত করেছে। টুর্নামেন্টে একটানা নয় ম্যাচে জয় নজিরবিহীন। মেন ইন ব্লু দক্ষতার সাথে ব্যাট করেছে, বিধ্বংসী বোলিং করেছে। লিগ পর্যায়ের সব ম্যাচেই তাদের এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের দৌলতে তারা ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত ১৯৮৩ এবং ২০১১ সালের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তৃতীয়বারের জন্য তারা সেই গৌরব অর্জন করার চেষ্টা করছে। বুধবার মুম্বইতে সেমিফাইনালে ভারতকে এবার নিউজিল্যান্ডের বাধা টপকাতে হবে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়। তবে এবার লিগ পর্যায়ে ধরমশালায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ভারত পরাজিত করেছিল। ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিশ্বাস করেন, এবার সেমিফাইনালেও তারা কেন উইলিয়ামসনের দলকে পরাজিত করতে পারবেন। পয়েন্ট টেবিলে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সাথে লড়াইয়ে থাকা নিউজিল্যান্ড শেষ পর্যায়ে গিয়ে সেমিফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান রাচিন রবীন্দ্রর মধ্যে তারা নতুন প্রজন্মের এক তারকা খুঁজে পেয়েছে। নিউজিল্যান্ড দলগতভাবে সব সময় মজবুত। ভারত এখন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ঠিকই, তবে নকআউট পর্যায়ে ভারতের যে অতীতে সমস্যা দেখা গিয়েছিল, সে কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াইটা সহজ হবে না। ২০১৫ সালের টুর্নামেন্টেও ভারত সেমিফাইনালে পরাজিত হয়েছিল।

বর্তমানে রোহিত শর্মার দল এতটাই ছন্দে রয়েছে যে, চোটের কারণে দল থেকে অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া বাদ চলে গেলেও তার অভাব তেমনভাবে অনুভব করা যাচ্ছে না। রোহিত, বিরাট কোহলি, শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার এবং কে.এল রাহুল ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে রয়েছে। জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে বোলিংও বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। তবে ঘটনা হলো, ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে ভারত এখনও পর্যন্ত কোনো আইসিসির খেতাব জিততে পারেনি। ১০ বছরের এই ট্রফির খরা মেটানো প্রয়োজন। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে জয়ের মাধ্যমে সেই হিসাবে একটা ভারসাম্য আনতে হবে। অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া টুর্নামেন্টের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদের পারফরম্যান্স দেখানোর পাশাপাশি তাদের দুর্বল দিকগুলোও বেরিয়ে এসেছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংসটি অনবদ্য। তিনিই অস্ট্রেলিয়ার এক্স-ফ্যাক্টর। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাটে রানের খরা দেখা গেলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট গভীরতা আছে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো অতীতের পাওয়ারহাউস এবার নকআউট পর্যায়ে যেতে পারেনি। তাদের ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট হয়েছে। আয়োজক ভারতের স্বপ্নের উড়ানের পাশাপাশি, এবারের বিশ্বকাপে আফগানিস্তান এবং কিছুটা হলেও নেদারল্যান্ডের কাহিনী সবার মন জয় করে নিয়েছে। ক্রিকেটের বিস্তার ঘটাতে গেলে, এই টিমগুলোর মজবুত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

