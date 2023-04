খুনী মাফিয়া

April 28, 2023

তামিলনাড়ুতে অবৈধ বালি উত্তোলন মোটেও বরদাস্ত করা উচিত নয়

গত মঙ্গলবার, তামিলনাড়ুর থুথুকুড়িতে লৌরধু ফ্রান্সিস নামে একজন ভিলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে (ভিএও) তার অফিসেই নৃসংশভাবে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনা ফের একবার আমাদের মনে করিয়ে দিল যে বালি মাফিয়ারা নিজেদের অবৈধভাবে বালি সংগ্রহ করার কারবার চালিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা নির্মম হতে পারে। ওই অধিকর্তা অনেকদিন ধরেই মাফিয়াদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে জানিয়েছিলেন। এটা তামিলনাড়ুতে এই ধরনের প্রথম ঘটনা নয়। পাঁচ বছর আগে, তিরুনেলভেলিতে ৩৩ বছর বয়সী এক পুলিশ কনস্টেবলকে বালি মাফিয়ারা খুন করেছিল। নাম্বিয়ার নদী থেকে দুবৃত্তরা বালি তোলার সময় তাদেরকে ওই কনস্টেবল হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তারপর তাদেরকে গ্রেফতার করতে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। অবৈধভাবে বালি-পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে রাজ্যের অনেক সরকারি কর্তাকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। এমন অনেক নজির আছে। ২৫ বছর আগে, তিরুভাল্লুরের তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর জয়শ্রী রঘুনন্দন অবৈধ বালি-পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালানোর সময় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন; তাকে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে লরির চালককে গ্রেফতার করা হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে, চেঙ্গালপট্টুর কাছে এক ডেপুটি তহশিলদারের খুন এরকম আর একটি ঘটনা। মাদ্রাস হাইকোর্ট এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের সাউদার্ন বেঞ্চ একাধিকবার এই অবৈধভাবে বালি-পাথর উত্তোলনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে, অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের অভিযোগে কাঞ্চিপুরম (চেন্নাইয়ের কাছে) জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট সরব হওয়ার পর রাজ্য সরকার কালেক্টরকে সাসপেন্ড করেছিল। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন বালি বুকিংয়ের জন্য অনলাইন সিস্টেম এবং পেমেন্ট চালু করা (এই ব্যাপারে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ারও পরিকল্পনা আছে)। এছাড়া এই বছরের মার্চে “এম-স্যান্ড” (বা ম্যানুফ্যাকচারিং স্যান্ড অর্থাৎ তৈরি করা বালি, যা নদীর বালির একটি বিকল্প)-এ একটি নীতি সংক্রান্ত নথি প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও এই পদক্ষেপগুলো অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বন্ধ করতে পারেনি। সমস্ত ধরনের অবৈধ বালি উত্তোলন যে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, সে ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে জোরালো বার্তা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টভাবে এই কাজটা না করা হলে, যত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হোক না কেন, তাতে খামতি থেকে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী এম.কে স্টালিনের ১ কোটি ক্ষতিপূরণ এবং ওই ভিএও-এর পরিবারের একজন সদস্যকে মানবিকতার খাতিরে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা পরিবারটিকে কিছুটা সান্ত্বনা দিলেও সরকারের উচিত খুনিদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা এবং দ্রুত গতিতে তাদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা। একই সময়ে নদীর বালির বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ে কার্যকারিতা নিয়েও সরকাররে এখন গভীর ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। নিয়ন্ত্রমূলক পদ্ধতি আরও মজবুত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এম-স্যান্ডে উৎপাদন ও গুণমানের ব্যাপারে গবেষণার প্রচার করতে পারে। যাই পদক্ষেপ নেওয়া হোক না কেন, রাজ্যে আর কোনো খুন বা হিংসার ঘটনা যাতে না ঘটে, সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। ADVERTISEMENT

