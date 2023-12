প্রাসঙ্গিক রাখা

December 15, 2023 09:54 am | Updated 09:54 am IST

১৯৯৫ সালে প্রথমবারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের কনফারেন্স অব পার্টিজ (সিওপি)-এর আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর থেকে এটির চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। আমলা এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার, তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে এটি ধীরে ধীরে একটি কার্নিভ্যালে পরিণত হয়েছে। কর্মকর্তাদের কার্যাবলী অবশ্যই আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়েট নিজেদের সাবসিডিয়ারি সংস্থা, ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং জটিলভাবে কুণ্ডলী পাকানো অ্যাজেন্ডা নিয়ে ময়দানে নেমেছে। তবে এর সাথে সাথে যোগ হয়েছে বিশাল পরিমাণ অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ, ইন্ডিজিনাস গ্রুপ, ছোট এবং বড় ব্যবসা, কনসাল্টেন্সি, ট্রেডার এবং ব্যাপক মিডিয়া উপস্থিতি। একদিকে, এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে এই অগ্রগতিকে অবশ্যই স্বাগত জানানো যায় এবং শতকের পর শতক ধরে শিল্পায়নের কারণে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া অ্যান্থ্রোপোজেনিক জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে হচ্ছে, সেই ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের অস্তিত্বের উপরেই একটা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ক্লাইমেট ডেনিয়ালিস্ট, যারা এক দশক আগেও ক্ষমতার অলিন্দে সোচ্চার এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন, আজ তারা ফ্ল্যাট আর্থার্স সহ ডার্কনেটের আড়ালে, অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের স্থান দখল করেছেন জীবাশ্ম জ্বালানির ভুঁইফোড় এবং কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ব্যবসায়ী, যারা নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে তৈরি হওয়া ব্যাপক আগ্রহের পিছনে সুযোগ দেখতে পাচ্ছেন। আজ বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যে, যারা বিশ্বের তাপমাত্রার উত্থান ১.৫°C-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন রয়েছে, তা জনসমক্ষে স্বীকার করবে না। তবুও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জন্য তৎপরতা দেখা যায়নি, যেটা জিএইচজিয়ের একটি প্রধান সোর্স।

দুবাই কনসেনসাসে যেমনটা পেশ করা হয়েছে, এটি স্বীকার করার জন্য সিওপির প্রায় তিন দশক লাগার ফলে স্পষ্ট হয়েছে যে, রাজনৈতিক সুবিধা এবং কৌশলগত সেকেন্ড-গেসিং দুর্ভাগ্যক্রমে জলবায়ু বিজ্ঞানকে একটা হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছে। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোর থেকে নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তর্কবিতর্কের সময়, রেকর্ড পরিমাণ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানব কারণে নির্গত কার্বন পয়েন্টের জন্য দায়ী দেশগুলো এবং নির্গমণের সাথে তাদের ক্রমবর্ধমান সংযোগ নিয়েও কথা বলতে হয়। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতিমধ্যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া উন্নয়নশীল এবং দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো যখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ দাবি করে, তখন দেশগুলো তাদের সংযোগ স্বীকার করে নিতে রাজি হয় না। লস এবং ড্যামেজ ফান্ড, যা ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে এবং তাই এটিকে সিওপি ২৮-এর সাফল্য হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র এই শর্তে অনুমোদন করা হয়েছে যে এটিকে ঐতিহাসিক কার্বন দূষণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে যেন বিবেচনা না করা হয়। এর সাথে আরও একটি সংযুক্ত বিষয় বা উদ্বেগ হলো যে সিওপি মিটিংগুলোকে শুধুমাত্র তখনই ঐতিহাসিক বলে বিবেচনা করা হয়, যখন নির্গমণ হ্রাস করার ব্যাপারে পুরানো শব্দবন্ধ বাদ দিয়ে নতুন শব্দবন্ধ যোগ করা হয়, তবে সম্পূর্ণ বিষয়টাই তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জন্য আমাদের কাছে কতটা সামান্য অর্থ এবং প্রযুক্তি রয়েছে। তাই এবার সময় এসেছে আমরা যেন ভবিষ্যতের মিটিংগুলোকে ন্যায়বিচার এবং সাম্যর প্রচার করার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারি এবং এখন যেটা সামান্য কিছু কার্যকরী মাল্টিল্যাটেরাল প্রক্রিয়া, তা যেন মজবুত করতে পারি।

